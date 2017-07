Démission du directeur du Bureau pour l’éthique gouvernementale

Le directeur du Bureau américain pour l’éthique gouvernementale, Walter Shaub, qui avait critiqué le président milliardaire Donald Trump, a annoncé jeudi sa démission, six mois avant la fin de son mandat.

Walter Shaub avait jugé insuffisants en janvier les garde-fous annoncés par Donald Trump pour empêcher d’éventuels conflits d’intérêts entre la présidence et son groupe familial.

Le dirigeant américain s’était contenté de déléguer le contrôle de l’entreprise à ses fils Eric et Donald Jr., mais avait refusé de céder ses parts.

Sa lettre de démission n’évoque pas directement les raisons de son départ mais Walter Shaub déclare séparément qu’«avec l’administration actuelle, il est devenu apparent qu’un renforcement des règles éthiques était nécessaire», dans un communiqué publié par l’ONG qu’il va rejoindre.

Walter Shaub, qui avait été nommé par Barack Obama et confirmé en janvier 2013 pour cinq ans, démissionnera le 19 juillet et rejoindra le Campaign Legal Center, association spécialisée dans les élections et la transparence du financement électoral.

L’Office of Government Ethics, créé en 1978 après le scandale politique du Watergate, a pour mission d’assister les responsables de l’administration fédérale, et notamment du gouvernement, à respecter les lois anti-conflits d’intérêts, en formulant des recommandations et des avis. Mais le bureau n’a pas de pouvoir de sanction.