FORTIN, Louis-Charles



Au CHSLD de Saint-Casimir, le 15 juin 2017, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Louis-Charles Fortin, Chevalier de Colomb 3ième degré conseil 6290, fils de feu monsieur Joseph Fortin et de feu madame Annette Dusablon, et l'époux de feu madame Jeannette Bédard. Il demeurait à Portneuf. Monsieur Fortin laisse dans le deuil, sa fille Guylaine (Dominique Lefebvre); ses petits-enfants: Keven (Claudianne Désilets) et Maxime (Jessica Thibodeau Savard); son amie Gisèle Brière; ses frères et sœurs de la famille Fortin: feu Aline (feu Eugène Matte), feu Adgénord (Jeannine Marcotte), feu Philibert, feu Jocelyn (feu Cécile Leclerc), feu Jean-Marc (feu Paulette Beaupré), Mercédès (René Martineau), feu Bernice, feu Placide (Mariette Godin) et Yves; ses beaux-frères-et belles-sœurs de la famille Bédard: Monique (feu Jean-Baptiste Papillon), Gaston (Marlolaine Jackson) et Robert (Christiane Naud); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 3ième étage du CHSLD de Saint-Casimir pour les bons soins à mon père durant son séjour ainsi qu'au Dr. Jean Frenette pour la qualité des soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h à 14h30.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3. Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.