GILBERT, Claude



À la première journée de l'été, le 21 juin 2017, est décédé monsieur Claude Gilbert. Il était âgé de 64 ans et 10 mois. Il était l'époux de dame Camille Gaboury, le fils de feu monsieur Onésime Gilbert et de feu dame Marie-Anne Piché. Il demeurait à Donnacona. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 10 hL'inhumation se fera ultérieurement. Outre son épouse, Claude laisse dans le deuil ses filles adorées: Cathy (Hugo Bédard) et Isabelle (Philippe Routhier); ses trois amours de petits-enfants: Aurélie et Raphaël Bédard, Xavier Routhier; son frère Yvan; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaboury: Robert (Denise Picher), Françoise (Martial Trépanier), Diane (feu Réginald Petitclerc), Claudette, Thérèse (Réjean Tessier) et Daniel. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est parti rejoindre son frère Paul-Émile. La famille désire remercier sa nièce Mélanie Petitclerc ainsi que son conjoint Éric (Frank), ses voisins Marcel, Lucie, Johanne et Richard, sa grande amie Suzanne Desrosiers pour leur soutien. Un merci spécial à Djino Gosselin (infirmier au CLSC de Donnacona), Lynda Fradette (infirmière pivot) ainsi qu'au personnel du 5e et 6e étage de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2075, rue de Champlain, Montréal (Québec) H2L 2T1. Des formulaires seront disponible au salon.