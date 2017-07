TURGEON, Gabrielle Marcoux



À la Résidence Charles Couillard de St-Charles-de-Bellechasse, le 29 juin 2017, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée Madame Gabrielle Marcoux, fille de feu Monsieur Alfred Marcoux et feu Madame Elise Marceau et l'épouse de feu monsieur Laurent Turgeon. Elle demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à la résidence funérairesamedi le 8 juillet 2017 de 10h à 12h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Madeleyne Brochu), Yvon (Denise Arbour), Raynald (Francine Labonté), Réjeanne (Michel Prévost), Bertrand (Carole Prévost), Denis (Rose-Anne Cameron); ses petit-enfants : Audrey, Karine, Dave, feu Patrick et Isabelle Turgeon, Chantale, Julie et Éric Prévost, Annie, Manon et Alain Cameron Turgeon, Sylvain et Christian Côté; ses 17 arrière-petits-enfants. ses beaux-frères et belles-soeurs : Irène picard (feu Roland Marcoux), Laurette Turgeon (feu Maurice Pouliot), Rolande Turgeon (feu Paul Allen), Robert Turgeon (Marcelle Bilodeau), Suzanne Turgeon (Gérard Lacroix) et Pauline Turgeon (feu Fernand Simard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le Dr Falardeau, ainsi que tout le personnel de la Résidence Charles Couillard pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard 20 Ave St-Georges St-Charles-de-Bellechasse GOR 2TO. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire