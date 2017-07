DROLET, Lucienne Frégeau



Au CHSLD de Limoilou, Québec, à l'aube de ses 95 ans et entourée de l'amour des siens, est décédée, le 27 juin 2017, madame Lucienne Frégeau, épouse de feu monsieur Paul-Émile Drolet. Elle était la fille de feu madame Desange Lacroix et de feu monsieur Emile Frégeau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa soeur Thérèse Frégeau (Roger Bégin) ; son fils Denis Drolet (Diane Roy); sa fille Thérèse Drolet (Jean-Yves Bherer) ; ses 3 petites-filles: Roxanne Drolet (Nicolas Desbiens), Marie-Michelle Bélanger et Stéphanie Bélanger ; son arrière-petit-fils Charles-Olivier Desbiens ; ses belles-soeurs: Gertrude Pichette (feu Roland Frégeau), Cécile Thibault, Jeannette Tourville, Rita Trudelle, Aline Dorval, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Elle est allée rejoindre outre son époux, sa soeur Irène Frégeau (feu Charles Lacroix).où les membres de la famille recevront les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13 heures. L'inhumation se fera par la suite au cimetière St-Charles au 1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec. Merci au personnel et bénévoles du CHSLD de Limoilou pour les soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (à l'attention du CHSLD de Limoilou), 1er avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec), G1N 2W1. Des formulaires seront disponibles sur place.