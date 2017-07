Encore des chats errants à l’Hôtel-Dieu de Québec

Alors que les chats errants sont plus nombreux que jamais à l’Hôtel-Dieu de Québec, un organisme déplore l’inaction de la Ville de Québec et son refus de mettre en branle un programme de stérilisation de ces bêtes.

« On est déçu et en même temps on ne comprend pas pourquoi la Ville s’entête à répéter qu’elle ne veut pas établir de programme, alors que plusieurs autres villes et municipalités en ont un. Elles ont eu des résultats probants », a affirmé Caroline Leblanc, du Mouvement Chats Errants.

Ce groupe assure qu’un program­me de capture, stérilisation, retour et maintien (CSRM) serait une bonne solution afin de réduire la surpopulation de chats errants dans la ville.

« On demande de régler de façon efficace et éthique la situation des chats à l’Hôtel-Dieu. »

Photo Jean-François Desgagnés

Apprendre de 2014

En 2014, la présence des chats errants à l’Hôtel-Dieu avait fait les manchettes. L’hôpital avait retiré des chats à l’aide de cages prêtées par la SPA avant de les stériliser et de les faire adopter.

Toutefois, selon Mme Leblanc, cette action n’a pas enrayé le problème, au contraire. « Ce n’est pas suffisant de seulement retirer des chats d’un territoire sans vraiment prendre davantage de mesure pour régler le problème en amont. »

Photo Jean-François Desgagnés

Refus

Lors d’une récente réunion du conseil municipal, le responsable de la sécurité civile, Patrick Voyer, a indiqué que la Ville avait décidé de ne pas aller dans la direction d’un programme de CSRM, soutenant que certains experts ont confirmé à la Ville que cette méthode n’était pas si efficace.

D’ailleurs, le 20 mars dernier, 16 conseillers sur 18 s’étaient prononcés contre ce programme, dont le maire Régis Labeaume.

Toutefois, la Ville devrait avertir ses services animaliers afin qu’elle augmente sa présence dans le secteur de l’Hôtel-Dieu.

Des programmes et des chiffres

Photo Jean-François Desgagnés

Deux municipalités de la grande région de Québec ont un programme de capture, stérilisation, retour et maintien (CSRM)

Lac-Delage

Sainte-Brigitte-de-Laval

La Ville de Québec estime à 30 000 le nombre de chats errants sur son territoire et à 80 000 le nombre de chats domesti­ques.