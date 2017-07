Evan Fitzpatrick devra être patient

Si les Blues de St. Louis se sont montrés très patients avec leur gardien Jake Allen, la situation pourrait être semblable avec le nouvel espoir masqué de l’équipe, Evan Fitzpatrick.

Allen a été repêché lors de l’encan amateur de 2008 et il a fallu attendre jusqu’à la saison 2016-2017 pour qu’il obtienne finalement le titre de gardien numéro 1.

À ce rythme, il se pourrait bien que Fitzpatrick doive prendre son mal en patience.

À 19 ans, celui qui a porté les couleurs du Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) est perçu comme un gardien d’avenir, même si d’autres joueurs comme Ville Husso tentent également de se tailler une place dans la formation.

«C’est un long processus entre le moment où tu repêches un gardien et lorsqu’il devient prêt à jouer, a admis le directeur du recrutement des Blues, Bill Armstrong, lors du camp de développement des espoirs. Avec les gardiens, il est primordial d’être très, très patient.»

Un beau projet

Les Blues semblent prêts à développer Fitzpatrick, qu’ils ont repêché avec la 59e sélection totale, en 2016.

«J’aime le fait qu’il soit très athlétique, a expliqué l’adjoint au directeur général de la formation du Missouri et ancien gardien Martin Brodeur. Il est gros et puissant. À son âge, d’être en mesure de performer comme il le fait et d’être autant en contrôle, c’est très impressionnant. La première fois que je l’ai vu, il avait seulement 18 ans. Il a bien répondu aux tests physiques et il prend de la force constamment.»

Son gabarit est justement l’un des aspects qui ont charmé les Blues quand est venu le temps de le repêcher. À 6 pi et 3 po et 206 lb, il est le plus grand gardien de l’organisation.

«J’ai beaucoup appris sur moi-même et sur l’équipe, a expliqué le principal intéressé. Je dois travailler très fort et faire face à beaucoup de tirs. Je sais maintenant ce que ça prend pour être un gardien partant et un bon leader.»