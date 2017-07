Festival de jazz: Deux grands artistes et un comique troupier

Parfois, il y a des soirées béni jusqu’au moment où tout dérape. Avant le pot, envoyons un bouquet de fleurs à deux véritables artistes. À 19 h, le Upstairs recevait le vétéran pianiste George Cables (72 ans). Au cours de sa très longue carrière, il côtoya le batteur Art Blakey et ses Jazz Messengers, les saxophonistes Art Pepper/Dexter Gordon et Sonny Rollins ainsi que le vibraphoniste Bobby Hutcherson. Souriant et sans contredit tout heureux d’être parmi nous, il a livré avec une sensibilité peu commune, une collection de standards, sans jamais tomber dans la lecture à vue. En fusion parfaite avec le contrebassiste Victor Lewis et l’immense batteur André White, nous avons quitté le sourire aux lèvres et la tête pleine de note.

Une drôle de soirée cubaine

Le théâtre Maisonneuve accueillait dans un programme double, la saxophoniste soprano Jane Bunnett et le trompettiste Arturo Sandoval. Avant d’écrire sur ce dernier qui fut loin d’être à la hauteur, félicitons Jane Bunnett. Avec son projet Maqueque, composée uniquement de jeunes femmes talentueuses, comme la pianiste cubaine Danae et la percussionniste montréalaise bien connue Melissa Lavergne, la soirée s’ouvrait sur une belle note. D’un dynamisme à revendre, laissant beaucoup de place aux solistes, Jane Bunnet, saxophoniste soprano de premier plan et aussi flûtiste de haut rang, put se dire : ce fut réussi. Une première heure remarquable.

Arturo Sandoval

Protégé du regretté Dizzy Gillespie, membre fondateur de la légendaire formation Irakere, le trompettiste Arturo Sandoval n’avait pas mis les pieds au Festival international de jazz depuis 14 ans. Après avoir entendu le semblant de concert qu’il a donné, nous comprenions pourquoi les organisateurs l’avaient oublié. Même s’il est un instrumentiste complet, passant aisément du classique au jazz le plus pur, il ne sera jamais Maynard Ferguson (manque d’empathie, et encore moins, Dizzy Gillespie). Cabotinant beaucoup, « scatant » un peu trop à notre goût, la première heure fut parsemée de trucs funky-disco franchement imbuvables. L’ayant entendu plusieurs fois, dont lors de sa dernière présence à Montréal (hiver), ce ne fut pas une réussite, comme hier soir. Il faudrait peut-être lui rappeler que le but est de jouer de la trompette, et non pas, de faire un numéro de comique troupier ! Dommage pour tous les jeunes gens présents qui venaient certainement entendre pour la première, leur « idole ».



