Festival d’été de Québec: prêt à faire face à toute éventualité

Une première soirée tout en douceur a permis à tous les partenaires réunis au Centre de contrôle des opérations policières de bien coordonner leurs interventions d’urgence sur chaque site vendredi avant les spectacles plus mouvementés à venir.

Bien installé quelque part à proximité des plaines, le Centre de contrôle n’était pas aussi animé qu’il risque de l’être lors du passage de Metallica la semaine prochaine, mais une visite n’aurait pas été possible dans une frénésie à son apogée.

Chaque soir pendant 11 jours, la police, les pompiers, les services médicaux, les transports, les travaux publics, le Bureau des grands événements, le personnel des Champs-de-Bataille et même les services météorologiques se regroupent pour une efficacité optimale dans cet endroit qui ne doit pas être révélé à la demande du FEQ.

« Nous devions être ici seulement six mois, mais ça fait environ six ans que nous sommes à la même place », mentionne un membre du SPVQ. Ailleurs, un poste de commandement est aussi présent sur les lieux, de même qu’un autre centre des opérations situé à Beauport.

Surveillance de la foule

« La sécurité du festival surveille à l’intérieur des sites et transfère les informations en temps réel. Nous avons une dizaine de caméras pour suivre les mouvements de la foule. Il y a des soirées où ils en ont plein leurs culottes ! » explique Patrick Martin, directeur de la production du Festival.

Que ce soit pour une bagarre, une blessure, une affluence monstre dans les autobus du RTC ou des files d’attente qui s’allongent dangereusement, la situation est rapidement rapportée aux experts du centre qui peuvent répondre immédiatement. Hier soir, une voiture a percuté un cycliste sur Honoré-Mercier, près de la rue Saint-Jean.

Des orages

À l’arrière de la scène principale, une station météo tient également fort occupée la direction du FEQ. Trois autres stations se trouvent aussi en haute-ville pour surveiller le mauvais temps.

« Je surveille les orages et les conditions climatiques et je fais suivre les données. Nous avons deux météorologues avec nous, dont un Américain en Oklahoma, qui est le centre de contrôle des ouragans. Ils ont des modèles de prédiction très précis », ajoute M. Martin.

« Sans compter qu’ils sont maniaques un peu sur la météo ! C’est très important pour nous », a reconnu Luci Tremblay, directrice des communications.

Au terme d’une première soirée sans incident majeur, le personnel du Centre de contrôle a pu quitter les lieux en début de nuit après la sortie des spectateurs.

Circulation - Travaux, entraves et problèmes !

Les festivaliers qui souhaitent absolument utiliser leur voiture pour se rendre au Festival d’été pourraient regretter leur choix tant à l’aller qu’au retour en raison des nombreux travaux.

La longue liste pourrait convaincre les irréductibles de changer de stratégie pour leurs déplacements. La côte De Salaberry est fermée aux automobilistes et la circulation est interdite sur une partie du boulevard Langelier. Les travaux doivent se terminer vers la fin juillet.

Un autre accès direct aux plaines d’Abraham risque d’être problématique près de la côte Gilmour. La circulation est restreinte, ce qui provoque une longue attente. Les travaux se termineront à l’automne.

Charest fermée

Le ministère des Transports réserve également une surprise aux automobilistes en fermant complètement pendant quatre nuits l’autoroute Charest (440) entre l’avenue Saint-Sacrement et l’autoroute Robert-Bourassa (740). Les travaux d’asphaltage se feront du 9 au 12 juillet inclusivement entre 18 h et 5 h 30 le lendemain. Le détour se fera par l’avenue Saint-Sacrement, la rue Semple et la rue Cyrille-Duquet. Après les spectacles, le retour vers la banlieue ouest se fera au ralenti.

« On sait que c’est le festival. On est conscient, mais on pense que les impacts seront modérés », précise Guillaume Paradis, porte-parole du MTQ.

Toujours sur le territoire municipal, la circulation sera très pénible aussi sur le boulevard Wilfrid-Hamel, entre Pierre-Bertrand et l’autoroute Laurentienne. Les travaux seront réalisés du lundi au samedi, de 7 h à 21 h.

Pont de l’Île

En plus des travaux sur l’échangeur des autoroutes Félix-Leclerc et Laurentienne, le pont de l’île d’Orléans cause également des retards majeurs aux usagers depuis le 5 juin. En raison de la réfection de la structure, la circulation se fait en alternance six jours sur sept entre 20 h et 6 h le lendemain, sauf les jeudis et vendredis, jours où les ouvriers commencent à 21 h. Les travaux doivent se terminer en octobre

À Québec, le nouveau « gestionnaire artériel » de 9 M$ pour les feux de circulation sera partiellement en fonction pendant le FEQ puisqu’il se déploie graduellement. « Les policiers vont être là et ils vont gérer sur le terrain », a expliqué le porte-parole, David O’Brien.