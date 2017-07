Festival d’été de Québec: une décennie de souvenirs

Si aujourd’hui on peut revivre une décennie complète du 50e Festival d’été, c’est en partie grâce à Renaud Philippe. Depuis 11 ans, on peut l’apercevoir se promenant entre les sites du festival sur son vélo, la 35 mm au cou, prêt à immortaliser le passage des plus grands artistes de la planète.

Depuis 2007, Renaud Philippe estime avoir capté plus d’un millier d’artistes en action, en tant que photographe officiel du Festival d’été.

Mais sa carrière ne se résume pas ­seulement à cela. Du Népal aux camps de réfugiés du Kenya, en passant par les bidonvilles de Calcutta, ses photos humanitaires sont publiées dans les plus grands médias du monde, comme le New York Times.

Il y a quelques jours, c’était Justin Trudeau qui partageait sur les réseaux sociaux un de ses clichés de la famine qui sévit au Soudan du Sud.

Le festival, « tout un trip »

Le Festival d’été est son terrain de jeu depuis jeudi.

Il est conscient du décalage qu’il y a entre les événements qu’il ­immortalise. « Le Festival d’été, c’est tout un trip, ­dit-il lors d’un entretien avec Le ­Journal. Oui, il y a un clash, mais la façon dont je vais travailler au Soudan du Sud, et celle au festival, à quelques différences près, c’est la même. Je me promène avec peu de matériel et je veux être proche des gens. »

Il se donne pour mission que les gens vivent le Festival à travers ses images. « Il faut que quelqu’un qui n’a jamais mis les pieds au Festival sente la musique, l’énergie, la crowd », dit-il.

Photo courtoisie Renaud Philippe

Des tonnes de souvenirs

Renaud Philippe doit se plier aux restrictions des artistes qui, souvent, accordent la permission de photographier pendant quelques chansons à peine. Mais après avoir négocié et présenté son travail, les directeurs de tournées lui donnent généralement une plus grande liberté. Il a accumulé des tonnes d’anecdotes avec les années.

C’est ainsi qu’il raconte, le regard brillant, avoir pu faire Cypress Hill, une de ses idoles, en arrière-scène. « C’était magique, affirme-t-il. Ce sont des moments qui sont forts. »

Il cite I AM, Ice Cube et Snoop Dog comme des stars accessibles. Parmi ses meilleurs souvenirs se trouvent ­« étonnamment », dit-il, le spectacle de Lady Gaga, et le fameux soir de Metallica, en 2011, « pour l’ampleur de ­l’événement ». Un soir qu’il s’attend d’ailleurs à revivre cette année.

Il raconte aussi que les Rolling Stones l’avaient engagé pour être leur ­photographe officiel en 2015. « Ça ne se reproduira pas 10 fois dans ma vie », laisse-t-il tomber.

Photo courtoisie Renaud Philippe

Un horaire de fou

Durant tout le FEQ, Renaud Philippe commence ses journées de travail débute vers 10 h, et termine vers 5 h le matin. Deux autres photographes travaillent avec lui.

« Quand on finit la soirée, chacun traite ses images. Il est rendu 2 h 30 environ quand ils m’envoient ça. Je récupère tout, je fais un best-of, j’envoie ce qu’il faut au FEQ... et je me couche. »

C’est l’adrénaline qui le mène ­pendant 11 jours. Tout comme ­lorsqu’il se trouve dans des « zones sensibles » de la planète, où il considère son travail comme essentiel pour sensibiliser, entre autres, les Occidentaux à ces atrocités.

Après le Soudan et le FEQ, Renaud Philippe s’offre des vacances en famille aux Îles-de-la-Madeleine. Il a acheté pour l’occasion des appareils photo à ses enfants, question de les initier à sa passion.

L’an dernier, Renaud Philippe a lancé le livre Impermanence, fruit de son travail réalisé lors de voyages à ­Bangkok.