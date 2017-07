Festival d’été: les vedettes seront plus longtemps en ville

Ne faites pas le saut si vous croisez James Hetfield, Roger Daltrey ou une autre vedette du Festival d’été à votre restaurant favori au cours des prochains jours. Cet été, les stars seront encore plus nombreuses à étirer leur séjour à Québec pour faire du tourisme et assister à d’autres concerts du FEQ.

« C’est une tendance très lourde depuis quelques années », observe le directeur de la programmation, Louis Bellavance.

Les fameux fly in, fly out, ces artistes qui arrivaient juste à temps pour leur concert et repartaient immédiatement après, ne sont plus aussi fréquents. « Sur 250 artistes de la programmation, il n’y en a pas plus que dix qui ne couchent pas à Québec », ajoute M. Bellavance.

Tenu au secret professionnel, ce dernier n’a pas identifié les vedettes qui vont demeurer à Québec avant ou après leur concert. Nos espions nous disent cependant que les membres du légendaire groupe The Who devraient passer quelques jours en ville.

On peut aussi s’attendre à ce que les quatre musiciens de Metallica, qui ont leurs petites habitudes à Québec, se pointent en ville immédiatement après leur concert à Detroit, prévu pour le 12, deux jours avant leur retour sur les Plaines.

D’autres, comme Kendrick Lamar, P!nk, les Backstreet Boys et Gorillaz, pourraient aussi, s’ils le désirent, rester plus qu’une nuit parce qu’ils ont des jours de congé autour de leur date québécoise.

Les stars veulent voir Lamar

En plus de nos bonnes tables, c’est principalement pour voir d’autres spectacles que les artistes restent en ville. Le plus en vogue de l’édition 2017, et de loin, serait le rappeur Kendrick Lamar.

« C’est le concert pour lequel j’ai le plus de demandes de la part des artistes et de gens de l’industrie depuis que je suis au festival, plus que les Stones. Je n’ai jamais vu une pression aussi forte », indique Louis Bellavance, qui note aussi un vif intérêt pour The Who.

À cet effet, fait-il remarquer, le regroupement de têtes d’affiche importantes dans une même mouvance musicale — pop et hip-hop durant le premier week-end, rock lors de la deuxième fin de semaine — aide beaucoup à retenir les artistes à Québec.

« Ça devient assez facile pour quelqu’un d’avoir des affinités sur plusieurs jours. »

Répétitions

Certaines vedettes, plus rares, s’installent plus tôt à Québec pour tenir des répétitions. Au cours des années passées, Sting, The Cult et The Killers, ces derniers devant une poignée de chanceux au défunt Cabaret du Capitole, avaient rodé leur spectacle chez nous.

« Ça arrive deux ou trois fois par année », dit Louis Bellavance.

Mercredi, Isabelle Boulay a passé de longues heures avec l’Orchestre symphonique de Québec pour peaufiner son spectacle, qui lancera le FEQ, jeudi soir, sur les plaines d’Abraham.