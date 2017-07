Ford développe un Raptor encore plus fabuleux

Un Ford F-150 Raptor unique et inspiré d’un avion de chasse sera mis à l’encan le 27 juillet prochain dans le cadre du EAA Gathering of Eagles.

En effet, cette année encore, Ford s’est associé à cet événement annuel afin d’amasser des fonds pour la relève dans le monde de l’aviation.

Pour l’occasion, le designer en chef de Ford, Melvin Betancourt, et une équipe d’ingénieurs ont modifié un Ford F-150 Raptor afin de le rendre absolument unique. On a remplacé la calandre, les lumières, les suspensions, les freins, les jantes et le système de son.