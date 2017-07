Glisse en Ville de retour pour une 3e année consécutive

Jamais deux sans trois pour l’événement Glisse en Ville, qui revient pour une troisième année au centre-ville de Chicoutimi avec son immense glissade qui se déploiera à nouveau sur la rue Racine les 18-19 et 20 août prochains.

Longue de 1000 pieds, la glissade d’eau urbaine a attiré pas moins de 37 000 personnes au fil de ses deux premières éditions. Tout comme en 2016, il sera possible de dévaler la côte de la rue Racine en soirée vendredi et samedi aux rythmes de la musique jouée par un DJ en direct. Le site sera également pourvu de plusieurs kiosques, dont le bar à poutine Boivin et la scène Ivonick Desbiens. Les billets sont disponibles en prévente sur la page Facebook de l’événement, mais la billetterie sera ouverte sur place dès le début du week-end festif.