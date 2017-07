Gosselin pense pouvoir recruter Paul Shoiry chez Québec 21

Contre toute attente, Jean-François Gosselin a jugé « probable » que le conseiller indépendant Paul Shoiry porte les couleurs de Québec 21 dans le district de Saint-Louis-Sillery lors du scrutin de novembre.

« J’ai eu plusieurs discussions avec M. Shoiry ces derniers temps. On est pas mal sur la même longueur d’onde. Bien plus que ce que je pensais. J’ai constaté une certaine complicité dans notre vision de la Ville » a soutenu le chef de Québec 21 et candidat à la mairie de Québec, jeudi, en entrevue avec Le Journal.

M. Gosselin a ajouté que « la possibilité que M. Shoiry se joigne à nous est sur la table. C’est un homme d’expérience. Ce serait un atout important. Moi, j’incarne la relève, alors que lui, c’est le sage ».

Enjeux et programmes

Jusqu’à maintenant, l’élément le plus connu du programme de Québec 21 concerne les transports.

Le parti s’oppose à un projet « structurant » – comme le tramway ou le Service rapide par bus – et milite activement en faveur d’un troisième lien interrives.

« Selon ma compréhension, M. Shoiry est d’accord avec nous là-dessus. Nous ne sommes pas contre le transport en commun. Paul Shoiry peut nous aider dans notre programme en transports », a ajouté M. Gosselin.

Un autre enjeu qui semble à première vue opposer les deux hommes est celui des rues conviviales.

M. Gosselin a déjà dit être favorable aux arbres « mais pas au détriment des stationnements ». Le chef de Québec 21 pense néanmoins qu’un terrain d’entente avec M. Shoiry peut être trouvé là aussi.

« On a bien ri en parlant de ça, a-t-il confirmé. Si un quartier veut avoir des rues conviviales, la décision doit être prise localement et non pas par le maire. Ce qui est bon pour tel secteur ne l’est pas forcément pour un autre. Là-dessus, M. Shoiry et moi sommes en accord. »

Shoiry ouvert

Invité à réagir à cette sortie, le conseiller Shoiry, qui a récemment claqué la porte de Démocratie Québec (DQ), a pris soin de laisser toutes les portes ouvertes.

« Je ne suis pas rendu là encore. Pour l’instant, je demeure indépendant. Je jase avec plein de monde. Je n’exclus rien, mais si je me présente, ce sera fort probablement comme indépendant », a-t-il indiqué.

Confirmant ce qui a les apparences d’un flirt politique, M. Shoiry a qualifié Jean-François Gosselin d’homme « très gentil et très sympa ».