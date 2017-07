Isabelle Boulay «plus nerveuse» et «plus émue» qu'à l'habitude

Ses 25 ans de carrière, son 45e anniversaire de naissance, l'ouverture de la 50e édition du FEQ... autant de choses à célébrer rendent Isabelle Boulay bien émotive, quelques heures avant de monter sur la grande scène des Plaines d'Abraham.



Rencontrée à l'arrière-scène après la générale du spectacle, Isabelle Boulay était nerveuse et émue, «plus qu'à l'habitude», a-t-elle confié.

Photo Stevens LeBlanc

«Il ne faut pas que les gens me chantent bonne fête au début du spectacle parce que je vais pleurer c'est certain, a-t-elle dit. Le fait de retourner dans les chansons de mon passé, ça fait ressurgir pleins de souvenirs et ça me fait penser à tout mon parcours, qui n'a pas toujours été une mer tranquille.»

Elle succèdera ainsi à Sting et Peter Gabriel pour la soirée d'ouverture du FEQ, qu'elle considère comme des artistes «immenses». «Habituellement, ce sont de grands internationaux qui ouvrent le festival. (...) Quand ils m'ont demandé de faire les Plaines, j'étais ébahie.»



«Québec est une ville porte-bonheur pour moi. Je suis vraiment fière, j'ai étudié ici et c'est aussi ici que j'ai vécu les plus belles années de ma vie», a-t-elle ajouté.

Photo Stevens LeBlanc

La crème des musiciens

Lunettes au visage et sourire aux lèvres, la chanteuse avait précédemment foulé la scène des Plaines jeudi après-midi, pour la générale du spectacle, après avoir longuement répété mercredi au Palais Montcalm. On y a entendu plusieurs de ses succès, comme Entre Matane et Bâton rouge, Les yeux au ciel et Le train d'après, interprétés entre deux directives à sa troupe.



Elle est entourée pour l'occasion des meilleurs musiciens québécois, dont les guitaristes Rick Haworth et Simon Godin, ainsi qu'une section de cordes de l'Orchestre symphonique de Québec.



La soirée débutera avec le spectacle Desjardins, on l'aime-tu! à 19 h, avant Isabelle Boulay à 21 h.