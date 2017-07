La mairesse de Lac-Beauport bloquera une aide financière

La mairesse de Lac-Beauport Louise Brunet accuse deux conseillers d’être en conflit d’intérêts dans une querelle au sujet de la survie du centre de plein air Les Sentiers du Moulin. Elle entend apposer son veto pour bloquer une aide financière de 190 000 $ votée mardi soir en séance régulière.

La mairesse reproche aux conseillers Marc Bertrand et Guy Gilbert de s’être placés en situation de conflit d’intérêts en votant pour la résolution autorisant l’aide financière alors qu’ils sont respectivement vice-président et président de l’organisme sans but lucratif les Sentiers du Moulin.

« Ça me trouble de voir les noms de messieurs Bertrand et Gilbert inscrits au Registre des entreprises. Ils demandent de l’argent à la municipalité constamment. Je trouve ça un peu gênant », explique la mairesse Brunet.

« Trou sans fin »

La résolution, votée à quatre contre deux, autorise la municipalité à verser la somme de 190 845 $ à l’organisme Lassallien qui chapeaute à la fois la base de plein air Le Saisonnier et le centre Les Sentiers du Moulin : 106 000 $ pour la conception des plans d’un nouveau pavillon d’accueil pour les activités de ski de fond et 84 550 $ pour le déficit d’exploitation.

« C’est un très beau centre, mais il n’arrive pas » lance Mme Brunet. « Chaque année, c’est un déficit qui tourne autour de 83 000 $ et qui est récurrent. C’est un trou sans fin. »

La mairesse Brunet, qui s’est prononcée contre la résolution, songe à porter plainte au ministère des Affaires municipales, estimant que les deux conseillers ont enfreint le code d’éthique de la municipalité selon lequel ils sont tenus de déclarer leurs intérêts.

Un placement à long terme

Le conseiller Marc Bertrand rejette les accusations de conflit d’intérêts portés contre lui et son collègue Guy Gilbert.

« Ce n’est plus l’entreprise Les Sentiers du Moulin qui gère les équipements, mais le Lasallien, et la résolution s’adresse au Lasallien. Il n’y a plus rien dans les Sentiers du Moulin, c’est une coquille vide. Ils ont un conseil d’administration qui est autonome et aucun conseiller municipal n’est sur ce conseil », se défend M. Bertrand.

Ce dernier est d’avis que la municipalité de Lac-Beauport, qui est propriétaire des deux équipements de plein air, devrait faire preuve de plus de collaboration avec le gestionnaire.

« C’est plus qu’un appui financier qui est souhaitable. Ne pas leur accorder l’aide financière serait leur couper les ailes. Ça fait partie de l’ADN de Lac-Beauport, ces deux joyaux-là. C’est un placement à long terme pour attirer les familles », plaide le conseiller.

Devant la décision de la mairesse Brunet d’apposer son veto, une séance extraordinaire du conseil municipal est convoquée demain. « Dans l’intérêt de tous les contribuables de la municipalité, il faudrait prendre le temps de réévaluer l’ensemble du dossier », plaide la mairesse. « Penser à restructurer toute la gestion, repenser le plan d’affaires et peut-être voir plus petit. »