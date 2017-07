Le Grand club organise sa 1re Grande course

Le Grand club de course poursuit sa croissance. Plus de 200 jeunes se donneront rendez-vous, samedi soir, au parc de la Chute-Montmorency pour la première édition de la Grande course des enfants qui promet sa dose d’intensité et de plaisir.

Formé il y a trois ans par Natacha Gagné, une kinésiologue de Lac-Beauport, le Grand club permet aux jeunes de 5 à 15 ans d’apprendre les rudiments de la course à pied sous la forme de jeux. Une soixantaine de clubs existent un peu partout dans la province.

L’idée de tenir une telle course nocturne mijotait dans la tête de l’instigatrice du programme depuis plus d’un an. C’est finalement dans les dernières semaines qu’elle a pu concrétiser ce nouveau volet qui se déroulera en sentiers et sur le bitume.

Lumière et musique

Les jeunes seront impressionnés par les tracés de 1 km, 2,5 km ou 5 km alors que l’organisation a mis le paquet pour leur faire vivre une expérience amusante, assure Mme Gagné.

« Je veux que ce soit magique, et la magie opère par la lumière, alors c’est la raison pour laquelle je voulais que ce soit le soir. Il y aura des sections du parcours illuminées par des lampadaires feutrés. Mais on voulait garder de petites sections magiques où l’enfant se sent vraiment en forêt », mentionne-t-elle, fébrile.

Cette course se voulait une suite logique dans l’expansion du Grand club, dont la formule de « jouer à la course » est le fondement même de toutes les activités qu’il organise.

« On veut faire vivre de vraies affaires aux enfants. Comme dans notre enseignement. On ne dit pas n’importe quoi aux enfants, mais on adapte notre langage. La course, c’est le reflet du Grand club », soutient Mme Gagné, épaulée par Horizon 5 pour l’organisation de cette soirée.

Les 150 inscriptions qu’elle espérait au départ ont rapidement été atteintes, de quoi l’inciter à récidiver à l’avenir. « On s’attend à beaucoup d’inscriptions sur place et à doubler notre objectif initial. »

Récompenses originales

Comme la sportive veut faire les choses différemment, les jeunes recevront des médaillons à l’issue de chacune des courses plutôt que des médailles traditionnelles. Gagne ou perd, chaque enfant recevra sa micromédaille, alors que les trois premières positions repartiront avec la couleur de circonstances – or, argent ou bronze.

« L’enfant va se promener avec sa médaille le jour quand il la reçoit, mais après, il l’enlève. Avec des bijoux, ils pourront porter le médaillon tant sur un bracelet que sur un collier. Je voulais vraiment que les enfants aient une médaille qu’ils puissent porter tout le temps », soutient Mme Gagné.

Les départs auront lieu entre 20 h 30 et 21 h.