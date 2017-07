Le maire de Sainte-Cécile-de-Milton menacé de mort

Paul Sarrazin, le maire de Sainte-Cécile-de-Milton, a porté plainte auprès de la sureté du Québec jeudi après qu’une femme ait appelé l’Union des Municipalités du Québec et menacé d’engager un tueur à gages pour le faire abattre.

« Cela fait deux fois que cette personne parle de mettre un contrat sur ma tête, explique le maire. Il y a un mois, elle a tenu des propos similaires au comptoir de la commission scolaire. »

Selon l’employée de l’Union des Municipalités du Québec qui a pris cet appel et qui souhaite garder l’anonymat par peur de représailles, la personne en ligne semblait « en détresse et dérangée ».

« Elle a dit qu’elle connaissait des gens aux Etats-Unis qui accepteraient de tuer le maire pour 6 000 dollars, a précisé l’employée de l'UMQ au Journal. Ensuite elle s’est mise à pleurer et a parlé de se suicider. »

Lors de son appel, la femme a évoqué à plusieurs reprises le chemin de gravier qui mène à sa maison et dont elle réclame le pavage depuis plusieurs mois.

Paul Sarrazin a expliqué au Journal qu’il avait pris en compte cette demande tout en expliquant que le pavage d’un chemin ne concernant qu’une seule maison ne pouvait être la priorité de la Ville.

Un maire pris pour cible

Le maire dit en avoir assez d’être la cible d’attaques verbales et matérielles. En plus des menaces dont il fait l’objet, sa voiture a été vandalisée à trois reprises en moins d'un an.

Dans les trois cas, un liquide corrosif a été versé sur le véhicule. Le total des dégâts subis dépasse les 10 000 dollars.

« Ma famille en souffre : ma femme a peur quand elle se retrouve seule le soir à la maison, confie Paul Sarrazin. Je suis rentré en politique pour changer les choses pas pour me faire menacer de mort. »

Jeudi, le maire expliquait n’avoir aucune manière de savoir si la femme qui l’a menacée de mort est aussi à l’origine des dégâts effectués sur sa voiture.

Paul Saul Sarrazin qui en est à son troisième mandat en tant que maire de Sainte-Cécile-de-Milton, assure que la pression qu’il subit ne le fera pas renoncer à son engagement politique.

« Je suis fier de mon bilan et je continuerai mon action, lance-t-il. D’ailleurs je me représenterai cet automne aux élections municipales. »