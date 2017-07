L’embarras du choix

Le maire Labeaume a toujours soupçonné que Julie Lemieux quitterait son équipe après avoir été recrutée à un autre palier politique. Avec son départ, de multiples possibilités s’ouvrent pour la vice-présidente du comité exécutif à la Ville de Québec.

Avant elle, d’autres conseillers qui occupaient les mêmes fonctions, et qui étaient considérés eux aussi comme des successeurs potentiels du maire en place, ont été recrutés pour occuper d’intéressants postes dans la haute fonction publique.

Je pense notamment à Claude Larose, qui a œuvré au sein de différents ministères à Québec, et Jacques Jobin, qui a été recruté comme secrétaire général adjoint de l’Assemblée nationale du Québec. Tous deux ont agi comme bras droit du maire Jean-Paul L’Allier.

Dans le cas de François Picard et Richard Côté, adjoints du maire Labeaume qui sont partis en 2013, tous deux ont choisi de retourner dans le privé. Le premier travaille comme directeur dans une firme d’ingénierie, et le second agit comme directeur des opérations chez un détaillant de pneus.

Pour sa part, Mme Lemieux n’envisage pas de retour à ses anciennes amours, au quotidien Le Soleil. Il n’y a pas eu de discussion en ce sens, et elle pense plus à un nouveau défi.

Candidate intéressante

Julie Lemieux confirmait mardi avoir été approchée par les libéraux pour l’élection partielle dans Louis-Hébert. Elle a décliné l’offre, mais n’exclut pas de revenir un jour à la politique, à d’autres niveaux, et après une pause. J’ai bien compris que si elle n’envisage aucun plan à court terme, elle laisse toutes les portes ouvertes pour la suite.

Cela pourrait-il signifier que Mme Lemieux brigue les suffrages au provincial en 2018 ? On peut le penser, car il est clair qu’elle représente une candidate de choix. En politique pour les bonnes raisons, cette ex-journaliste et chroniqueuse est réputée, que ce soit au sein de son équipe ou chez ses adversaires, pour son professionnalisme, son dévouement et son honnêteté.

La conseillère possède une très bonne feuille de route, après avoir mené avec brio de nombreux dossiers majeurs à la Ville : culture, patrimoine, aménagement du territoire, pour ne nommer que ceux-là. Sur la scène provinciale, les possibles conflits d’intérêt en lien avec son conjoint architecte seraient certainement beaucoup plus faciles à gérer qu’au municipal.

Dans le discours annonçant son départ, Mme Lemieux énumérait les qualités requises pour faire sa marque en politique : capacités, force, patience, conviction, adhésion des citoyens, humilité, abnégation, jugement, sensibilité, persévérance. Des qualités qu’elle possède toutes.

Sa candidature serait d’autant plus intéressante, pour les partis à l’Assemblée nationale, que chacun tente désespérément d’attirer plus de femmes en politique, lesquelles n’y représentent que 28 % des élus. Plusieurs députées ont déploré, en juin, que la politique soit encore un « jeu d’hommes », tel que l’a exprimé la ministre Christine Saint-Pierre.

Mais « aurai-je le goût de revenir en politique après l’avoir quittée, je ne sais pas, je verrai », m’a dit Mme Lemieux mardi.

Je vous laisse avec cet extrait du discours qu’elle avait préparé pour annoncer son départ à l’automne. J’y vois une porte grande ouverte. « J’y ai mis tout mon cœur, je l’ai fait avec intégrité et passion, et j’y reviendrai peut-être un jour, car il n’y a rien de plus noble et de plus valorisant que de contribuer à améliorer la vie des gens qui nous entourent. »