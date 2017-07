Libéré en raison des délais : Thanabalasingham expulsé

Le Sri Lankais qui a profité des délais judiciaires afin d’éviter son procès pour le meurtre sordide de sa femme a finalement été expulsé dans son pays natal mercredi soir.

Même si son dossier a été porté en appel et que la Couronne souhaite un nouveau procès, Sivaloganathan Thanabalasingham n’a plus à se soucier de la justice canadienne, puisqu’il n’y a pas de traité d’extradition entre le Sri Lanka et le Canada.

C’est donc dire que l’homme de 31 ans se retrouvera libre comme l’air quand il aura foulé le sol de son pays, après presque cinq années passée en détention préventive au Québec.

Thanabalasingham, qui avait le statut de réfugié, avait été arrêté en août 2012, après la mort de sa femme Anuja Baskaran. Selon la preuve de la Couronne, il avait égorgé sa femme, après plusieurs épisodes de violence conjugale.

Sauf que son dossier a trop longtemps trainé à la cour, avait tranché la Cour supérieure du Québec. Entre temps, la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt Jordan, qui limite le temps d’attente pour qu’un accusé subisse son procès. Dans le cas de Thanabalasingham, le délai était de 30 mois.

Mais comme Thanabalasingham avait des antécédents judiciaires, il a ensuite fait face à la déportation. Il s’y est d’abord opposé, avant de faire volteface quand la Couronne a demandé de renverser l’arrêt des procédures.

La Couronne a ensuite demandé d’accélérer le processus d’appel, afin de s’assurer que le meurtrier allégué soit encore au pays.

«Si Sivaloganathan Thanabalasingham devait regagner le Sri Lanka, aucune mesure coercitive de retour au Canada ne pourrait être envisagée, (les deux pays) n'étant pas partenaires d'extradition», s’inquiétait la poursuite, dans une requête déposée à la cour pour que la cause soit entendue en septembre.

Elle espérait l’intervention du ministre pour empêcher la déportation, mais en vain.