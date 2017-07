Mon héritage huron

Québécois, je suis aussi formellement reconnu comme membre de la nation huronne-wendat. Je suis toujours fasciné de pouvoir renouer avec mon héritage. La fin de semaine dernière, avait lieu le « pow wow » annuel au village huron de Wendake, dans la région de Québec. Je m’en veux un peu de l’avoir manqué. Il y a quelques années, alors que le légendaire Max Gros-Louis –un ami de la famille- était Grand Chef de la nation huronne-wendat, je m’imposais ce rendez-vous annuel qui me permettait de replonger dans mes racines. Cérémonies à l’encens, danses traditionnelles, chants de gorge et dégustations de viande de wapiti étaient au rendez-vous. Un très beau moment. Mais, au-delà de la célébration du folklore (qui n’est pas à snober, étant un élément essentiel à toute culture) le parcours des Hurons est admirable à bien des égards. Il y a plusieurs décennies de cela, Wendake était très peu développée. Le rattrapage a été impressionnant, si bien qu’on qu’on passe aujourd’hui de Loretteville à Wendake sans y voir une quelconque différence.

Toutes les « réserves », un terme déshonorant, n’ont pas eu cette chance. Plusieurs d’entre elles sont victimes de la montée de petits potentats locaux, voire de véritables criminels, assurant l’exploitation des populations locales. Ils y font leur loi, exerçant sans entrave leur domination sur des gens vulnérables et démunis. Cette classe dirigeante locale n’est pas composée de victimes de la déstructuration de la société : ils y contribuent pleinement. Le crime n’est pas, pour eux, l’expression d’une misère mais une manière de s’intégrer au système. Ce n’est pas parce que trop de ces territoires sont traités comme des zones de non-droit, détachées du reste du Québec, que le capitalisme le plus sauvage n’y règne pas.

L’enjeu autochtone oscille aujourd’hui, bon an mal an, entre l’oubli volontaire (comme s’il s’agissait d’une patate chaude qu’il vaut mieux mettre de côté pour éviter de se brûler) et la récupération partisane, qui ne dépasse pas souvent le stade des paroles en l’air. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais je parierais un petit 2 qu’aucune des deux approches n’est la bonne.

Je sais que les « affaires autochtones », comme on les appelle, sont sous la responsabilité d’Ottawa, mais ne serait-il nécessaire pas que le Québec entreprenne un important dialogue ? Le gouvernement de Bernard Landry ne s’est, par ailleurs, pas empêché de signer des ententes avec les Innus et avec les Cris, et je ne parle pas ici du contenu de celles-ci (qui est discutable, comme avec toute entente) mais de leur possibilité. Les communautés autochtones se font imposer, par des transnationales, des projets dangereux pour elles et pour lesquels elles ne gagnent rien. Nous aurions tout intérêt à faire front commun avec elles au nom du respect des peuples. C’est aussi ça le patriotisme. Pierre Falardeau le disait avec raison : les relations internationales, ça commence ici.