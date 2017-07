Pas de visas, des artistes africains doivent renoncer au Festival d'été

Incapables d'obtenir leurs visas à temps, les artistes africains Bassekou Kouyaté, Amy Sacko de même que la formation Throes + The Shine ont dû déclarer forfait en vue de leurs concerts prévus jeudi soir à place D'Youville.

Le couple Kouyaté-Sacko, qui devait se joindre aux Barr Brothers, la tête d'affiche de la soirée, a été remplacé au pied levé par Mamadou Koita, Fabio Sissoko et Joe Grass. Quant aux Portugais d'origine angolaise Throes + The Shines, leur place laissée vacante a été comblée par le groupe indie rock de Québec Beat Sexü.

Adjoint au directeur de la programmation, Arnaud Cordier n'arrive pas à comprendre pourquoi la délivrance des visas, principalement pour les artistes d'Afrique, s'avère si compliquée.

«À la base, c'est la machine administrative du pays qui traite les demandes. Est-ce qu'ils ont demandé de resserrer les règles? Je ne sais pas. Je n'ai rien vu passer à cet effet. C'est certain que ce qui se passe au niveau mondial a une influence. C'est impossible que ce ne soit pas le cas, et c'est logique.»

En otage

Heureusement, les concerts mettant en vedette le Ghanéen Pat Thomas, le 8 juillet, et les Maliens Amadou et Mariam, le 14, ne sont pas en danger.

Il reste que le FEQ se sent «pris en otage» entre la machine gouvernementale et les artistes. «Dès qu'on signe un concert avec un artiste issu d'un pays qui a besoin d'un visa pour rentrer au Canada, on envoie les lettres d'invitation à leurs équipes avec tous les détails puis advienne que pourra», dit Arnaud Cordier.

Malgré tout, ce dernier n'entend pas s'empêcher de courtiser les artistes de pays africains à l'avenir. «Je ne reculerai pas. Mais on va insister auprès des équipes pour que les demandes de visas de fassent le plus vite possible.»