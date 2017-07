Plannord double son chiffre d’affaires par une acquisition

Équipements Plannord de Lévis, spécialisée dans le domaine des véhicules de damage sur chenilles, vient de réaliser une acquisition importante avec l’achat de Gauvin Équipement, ce qui lui permettra de doubler son chiffre d’affaires.

« Cette acquisition s’inscrit dans notre volonté de diversifier nos marchés », a indiqué, mercredi, Simon Paquet, directeur général d’Équipements Plannord.

Étant donné que les activités de Plannord étaient surtout concentrées pendant la saison hivernale, l’entreprise cherchait depuis quelque temps le moyen de se diversifier.

« On avait des pics incroyables l’hiver et c’était plus tranquille l’été. L’objectif, c’était d’avoir un bon portefeuille d’équipements qui ne sont pas en compétition entre eux », a dit M. Paquet.

Faute de relève, le fondateur de l’entreprise, Denis Gauvin, était prêt à vendre, après avoir laissé sa marque dans le marché des équipements lourds destinés au secteur de la construction.

Des changements à prévoir

Ce n’est pas la première acquisition pour M. Paquet qui est actionnaire de Groupe Paquet, connu pour son réseau de distribution de produits pétroliers et ses dépanneurs.

« J’ai rencontré les employés mardi pour la première fois », a indiqué M. Paquet qui assure qu’il n’y aura pas de mises à pied.

Au cours de la prochaine année, plusieurs changements sont à prévoir. Les activités de Gauvin Équipement seront regroupées au sein de Plannord. Au total, la nouvelle entreprise comptera 45 employés.

Centralisation

« Présentement, nous avons quatre bâtiments, mais nous comptons centraliser nos activités dans deux bâtiments. Ça fait environ un an qu’on travaille sur cette transaction », a expliqué M. Paquet.

Plannord devient distributeur des marques Bobcat, Doosan et Prinoth qui est l’ancienne division de Bombardier Industriel, dont les véhicules de damage sont toujours manufacturés à Granby.

La nouvelle entreprise compte intensifier sa présence dans la région de Montréal.

M. Paquet compte s’inspirer des meilleures pratiques de Gauvin Équipement afin de les implanter à l’ensemble de son organisation.