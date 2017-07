Réduction des limites de vitesse: Québec n’imitera pas Montréal

Le maire de la capitale nationale n’a pas l’intention d’imiter celui de la métropole qui a annoncé cette semaine un ambitieux plan de réduction des limites de vitesse sur l’île de Montréal en 2018.



Les limites seront modifiées à 30 km/h dans l’ensemble des rues locales résidentielles et à 40 km/h sur les principales artères au centre de l’île. Questionné sur l’annonce de Denis Coderre, jeudi, Régis Labeaume a indiqué sans détour qu’il n’a pas l’intention d’en faire autant.



«On n’est pas Montréal. L’erreur qu’on peut faire, c’est de comparer Québec à une métropole comme Montréal, on ne peut pas faire ça et le même modèle ne peut pas s’appliquer partout. Comme le modèle qu’on a ici ne peut pas s’appliquer à Normandin», a fait valoir le maire de Québec en mêlée de presse, sur le pont du voilier italien Amerigo Vespucci, de passage au Vieux-Port jusqu’à samedi.



«Nous autres, c’est simple, l’objectif, c’est toujours la sécurité. Vous connaissez notre plan. Les radars mobiles, ça fait des années qu’on est là, il n’y a rien de nouveau. Ça fait longtemps qu’on a pensé à ça. Souvenez-vous du rapport de Richard Côté à l’époque. Les rues conviviales, c’est une autre façon de le faire, c’est à long terme, on a déjà commencé. Montréal prend sa décision mais ça fait des années qu’on est là-dessus puis quand on regarde nos statistiques, on est assez contents», a ajouté M. Labeaume.



«J’en ai parlé avec Denis (Coderre) puis je comprends très bien sa situation mais ce n’est pas tout à fait la même chose ici (...) Je peux vous dire que les gens de Québec roulent beaucoup plus lentement qu’ailleurs dans le coin de Montréal», a-t-il renchéri.