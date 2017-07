Restauration du monument Guillaume-Couture

La Ville de Lévis et la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) ont investi 100 000 $ pour un nouvel aménagement du parc Guillaume-Couture, dans le secteur de Lauzon.



«Peu de personnages historiques au Québec et même au Canada ont connu un parcours aussi fascinant que celui de Guillaume Couture. Premier bâtisseur de Lévis, il a joué un rôle important de diplomatie entre les nations européennes et iroquoises, en plus de découvrir le Nord-du-Québec», a rappelé le maire Lehouillier, jeudi matin.



Les 100 000 $ ont été payés à 50-50 par Lévis et par la CCNQ.