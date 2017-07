Richard Martel veut rétablir la crédibilité de la LNAH

Près de 30 ans après son premier emploi derrière le banc dans la LHJMQ, avec les Saguenéens de Chicoutimi, Richard Martel change d’étage. Nommé commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), mercredi, l’homme de hockey souhaite redorer le blason d’une ligue en perte de vitesse en raison de la mauvaise réputation qui la suit encore aujourd’hui.

Martel succédera à Michel Godin et, contrairement à ses prédécesseurs, il occupera ce rôle à temps plein. Son contrat est d’un an et une année d’option. Il sera secondé dans ses fonctions par Denis Leblanc qui a notamment occupé la fonction de recruteur pour les Blue Jackets de Columbus et les Bruins de Boston.

Une ligue différente

S’il a décidé de quitter son rôle d’entraîneur avec les Marquis de Jonquière, c’est parce qu’il a la ferme conviction que ce circuit, encore considéré comme marginal au Québec, a plus à offrir. Martel désire d’abord et avant tout faire comprendre aux gens que la LNAH n’est plus une ligue de bagarreurs.

« Je l’ai vu, j’ai été sur le terrain. C’est une ligue qui change, mais les gens pensent encore que c’est comme dans les années passées. Je ne dis pas qu’il n’y a plus de bagarres du tout, mais on est rendus au style de la LNH. Il y a de l’intensité, ça brasse devant le filet et ça joue dur. Les joueurs peuvent exprimer leur intensité, car il n’y a plus de matamores qui vont les stopper dans le rôle qu’ils ont à jouer », assure-t-il.

Visibilité et stabilité

Si une opération charme auprès des amateurs de hockey du Québec est inévitable, Martel croit que la crédibilité de la LNAH passe d’abord et avant tout par la stabilité des six marchés en place.

« La ligue stagne, car chaque année, on ne sait jamais quels clubs vont revenir. Il faut stabiliser les concessions afin qu’elles puissent revenir saison après saison. Peu importe la foule, l’important sera que les équipes fassent leurs frais », estime-t-il.

Par la suite, une fois ces marchés stabilisés, la ligue pourra penser à prendre de l’expansion. D’ailleurs, l’ancien commissaire avait reconnu lors d’un entretien avec le collègue Roby St-Gelais en avril 2016 que la ligue était très intéressée par la Rive-Sud de Québec.

Richard Martel n’a également pas caché son intérêt envers une expansion du côté sud du fleuve, mais pas tant que les six marchés en place ne seront pas bien implantés.

À l’heure actuelle, Saguenay (Jonquière), St-Georges-de-Beauce, Thetford Mines, Laval, Rivière-du-Loup et Sorel-Tracy possèdent des équipes de la LNAH.

Pas un croix sur un poste d’entraîneur

Le fait qu’il ait accepté un défi complètement différent de ceux qu’il a relevés au cours des 25 dernières années ne signifie pas nécessairement que Richard Martel met une croix sur un poste d’entraineur dans le futur.

Le coloré personnage assure avoir plus d’une corde à son arc et croit que le nouveau défi que lui ont offert les propriétaires des six équipes de la LNAH lui permettra de le prouver.

«Le défi est différent, mais ça reste du hockey. Je serai encore à la tête d’une groupe de personne, nous aurons une direction à prendre avec un plan précis. C’est différent mais très motivant. Par la suite, à la question : «Richard Martel va-t-il revenir coacher ou pas?», je ne connais pas l’avenir. En ce moment, j’ai une opportunité qui se crée et qui va me donner la chance de mettre de l’avant mon côté entrepreneurship. Je suis un professeur à la base, j’ai deux baccalauréats. J’ai tout lâché pour le coaching et chaque fois que je pensais que c’était terminé, le hockey me ramenait. Je possède d’autres cartes dans mon jeu qui vont me servir dans mon nouveau rôle, c’est comme ça que je vois ça.»

En terrain connu

D’ailleurs, ses années en tant qu’entraineur dans la LHJMQ lui serviront dans son nouveau rôle. Plusieurs des meilleurs joueurs de la LNAH à l’heure actuelle ont évolué dans le circuit Courteau au moment où Richard Martel y était toujours entraineur.

Dans le meilleur des mondes, il aimerait que les vedettes québécoises qui ne parviennent pas à faire carrière chez les professionnels en Amérique du Nord aient une option différente de l’Europe, avec la LNAH.

«Au Québec, après la LHJMQ, c’est la LNH. Il n’y a rien entre les deux. On aimerait faire en sorte que les bons joueurs d’ici écourtent leur carrière en Europe pour revenir jouer dans un calibre intéressant, chez eux.»