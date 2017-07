Société de transport de Lévis: le dialogue de sourds se poursuit

Alors que les chauffeurs de bus de la Société de transport de Lévis (STLévis) sont toujours en moyens de pression, la direction et le syndicat poursuivent leur dialogue de sourds par médias interposés.

« On attend que le syndicat nous fasse signe. On a établi nos priorités. La balle est dans le camp du président du syndicat. À partir du moment où on veut régler des choses, ça suppose qu’on se parle », a soutenu Michel Patry, président de la STLévis, jeudi matin, en marge d’une annonce.

De son côté, le maire Lehouillier a invité les deux parties à revenir à la table de négociations. « Je fais confiance aux parties. Les négociations sont loin d’être terminées », a-t-il insisté.

Grève générale ?

Appelé à réagir, Stéphane Girard, président du syndicat CSN, a répété jeudi qu’il n’est pas question de « retourner négocier sur des points qui ont déjà été réglés ». Les 107 chauffeurs de la STLévis ne portent plus leur uniforme depuis trois semaines. Une grève générale pourrait être déclenchée « au moment jugé opportun ».

La STLévis n’est pas soumise à la Loi sur les services essentiels, mais rien n’empêche les parties de s’entendre sur un service minimal à offrir à la population advenant un conflit de travail.