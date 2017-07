Tom Brady publiera un livre

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady a écrit un livre sur ses succès qui sera publié en septembre, selon l’échéancier prévu.

La maison d’édition américaine Simon & Schuster a annoncé jeudi qu’elle allait distribuer le bouquin du quintuple champion du Superbowl, intitulé «The TB12 Method: How to Achieve a Lifetime of Sustained Peak Performance».

Le joueur-vedette de 39 ans tentera de partager ses secrets, notamment au point de vue de l’entraînement et de la diète, qui lui ont permis de rester au sommet de sa forme et de connaître autant de succès.

«Je suis excité de partager cela avec vous, c’est le point culminant de ce sur quoi j’ai travaillé au cours des 12 dernières années de ma carrière, a indiqué Brady, par l’entremise de son compte Instagram. C’est une méthode que tout le monde pourra utiliser, peu importe l’âge ou le niveau athlétique.»

En 17 saisons dans la NFL, Brady a complété 5244 passes pour 61 582 verges et 456 touchés.