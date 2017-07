Un nouveau «Tiki Bar» à la Baie de Beauport

Les chemises hawaïennes seront à l’honneur à la Baie de Beauport cet été, alors que le nouveau Tiki Bar a été inauguré, jeudi.



Pina Coladas servis dans un ananas et punchs aux fraises servis dans un melon d’eau, c’est le mixologue Patrice Plante qui a pensé et concocté les six recettes de cocktails à base de rhum, offerts dans ce minibar thématique, sous une hutte.



Aménagé à l’entrée du site de la Baie de Beauport les jeudis et vendredis de 15h à 21h jusqu’en septembre, le Tiki bar se veut «un clin d’œil à l’époque Tiki». «C’est un hommage aux années 40 en Californie, où on faisait voyager les gens à moindre coût», mentionne Patrice Plante.