Une exquise célébration rock

S'il existe une loi non écrite qui stipule qu'il faut uniquement chanter ses succès quand on joue en plein air dans un festival, la grande Melissa Etheridge l'a royalement ignorée jeudi. Et on n'a rien perdu au change.



Dans un parc de la Francophonie qui affichait complet, la rockeuse américaine, dans une forme exemplaire, a plutôt fait le pari de transporter les Québécois dans un superbe voyage dans le temps en puisant principalement dans son album de 2016 Memphis Rock and Soul, une collection de reprises pigée dans le catalogue de l'étiquette Stax Records.

Certes, Etheridge a testé la patience des spectateurs qui attendaient les I Want To Come Over et compagnie, qu'on a tout de même fini par entendre. Mais son incursion dans le répertoire soul et rock des années 60 était un tel délice pour les oreilles, et la star est tellement proche de son monde, qu'on ne pouvait d'aucune façon lui en tenir rigueur.

Avec une aisance déconcertante, elle a fait sienne des titres comme Hold On, I'm Comin', qui a lancé en force le concert, ou encore la poignante I've Got Dreams To Remember, empruntée à l'immortel Otis Redding. Dans un registre plus rock, les Respect Yourself et Born Under a Bad Sign avaient du coeur au ventre et semblaient lui appartenir.

«Je vous aime»

Pour Melissa Etheridge, les Québecois resteront à jamais les premiers à l'avoir adoptée dans les années 80. Elle nous le rend bien. D'abord en pigeant dans nos talents locaux. Hier, deux de ses choristes et les trois musiciens formant la section de cuivres provenaient de l'équipe de Belle et Bum.

C'est sans oublier ses nombreuses interventions durant lesquelles la dame de 55 ans a multiplié les déclarations d'amour.

«Je vous aime et j'aime votre belle ville. Vous avez un festival magnifique», a-t-elle lancé avant d'évoquer plus tard une lointaine et obscure descendance québécoise.

Festin de hits

Ses politesses passées et le segment Memphis épuisé, le festin de hits a pu se mettre en branle et il y avait de quoi se régaler.

Car c'est en déballant les Come to My Window et Bring Me Some Water que cette rockeuse dans l'âme s'est manifesté avec le plus d'éclat. Elle était belle à voir, Mme Etheridge, alors qu'elle grattait furieusement la guitare comme si sa vie en dépendait.

«Vous voulez du rock?», a-t-elle ensuite demandé de sa voix rauque à la foule. Laquelle ne s'est pas fait prier pour crier son approbation, d'autant plus que c'est I'm the Only One qui l'attendait dans le détour.

Encore là, elle a trouvé le moyen d’en extraire tout le jus en insérant notamment un furieux solo de guitare.

Nullement rassasiée, elle nous a refait le coup de se lâcher lousse au rappel, se permettant même un solo de batterie, alors que son Like The Way I Do a constitué un plat de résistance parfait pour conclure une exquise soirée d'ouverture.

Les Zombies: parfum de sixties

Pour des types qui ont commencé à faire de la musique il y a 55 ans, en 1962, les septuagénaires du groupe anglais The Zombies ont rempli leur mandat de façon admirable avant l'arrivée de Melissa Etheridge.

Certes, personne dans le quintette ne possède l'inépuisable énergie d'un Mick Jagger sur scène. C'était plutôt statique comme prestation et les harmonies vocales n'avaient pas toujours la justesse d'antan. Or, l'exécution était en général à point et dès le départ, sur l'air de I Love You, le chanteur Colin Bluntstone a prouvé qu'il pouvait encore tenir la note.

De leur plus récent Still Got the Hunger, paru en 2015, jusque à Being Here et l'album culte Odessey and Oracle, tous deux lancés dans les années 60, les rescapés du rock psychédélique ont offert un survol bien dosé d'un répertoire, ont-ils rappelé, prisé par des grosses pointures du rock comme Dave Grohl, Paul Weller et Tom Petty.

Bien sûr, Time of the Season était la pièce plus attendue et elle a été l'occasion pour Rod Argent, le plus volubile de la troupe, de se payer furieusement la traite derrière son clavier. Ajoutez-y le rock incisif de Road Runner, la portion instrumentale planante de Hold Your Head Up, le classique She's Not There et les nostalgiques pouvaient applaudir de bonheur.