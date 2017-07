Une victoire payante pour Drew Nesbitt au club Glendale

MIRABEL – Drew Nesbitt a trimé dur pour finalement être couronné champion de la Classique Acura, jeudi, au club Glendale, dans la région de Mirabel.

Meneur après une première ronde de 67, le golfeur ontarien a dû puiser au fond de ses énergies pour jouer la normale de 72 et boucler le tournoi avec un cumulatif de 139 (moins-5). Cela lui a valu la victoire par la marge de deux coups devant la recrue Vincent Blanchette (Pinegrove).

Membre du Great Lakes Tour, Nesbitt a empoché la première bourse de 7 000$ de cet événement national de Circuit Canada Pro Tour.

Dave Lévesque (Château Bromont) a pris le troisième rang avec une fiche de 142 (moins-2). Tim Alarie (Saint-Jérôme) est du groupe de cinq golfeurs qui ont retranché un coup à la normale. Les autres sont les frères Stephen et Michael Gonko, Sang Lee et Mark Hoffman.

«Il ne s’agit pas de ma première victoire, mais de loin la plus importante de ma carrière, a dit le jeune golfeur de 22 ans. Plus tôt cette saison, mon autre victoire ne m’avait rapporté que 1250$.»

Une avance de six coups

À mi-chemin du parcours final, Nesbitt semblait voguer vers une victoire facile détenant même une avance de six coups sur ses plus proches poursuivants. Il a amorcé le neuf de retour avec un boguey avant de commettre un double boguey au 11e et deux autres bogueys aux 12e et 17e trous. Il a conclu sa ronde avec son sixième oiselet de la journée au 18e trou.

«Ce ne fut aucunement une question de nervosité, a confié Nesbitt, à propos de son passage à vide. Ce fut simplement une succession de coups erratiques. Mais comme me l’a fait remarquer Dave (Lévesque), une victoire est une victoire, peu importe la façon de s’y prendre.»

À l’automne, Nesbitt ira tenter sa chance pour la deuxième fois à la qualification du circuit européen.

«En 2016, j’ai atteint la deuxième étape de qualification et avec l’expérience que me procure le haut niveau de compétition de Circuit Canada Pro Tour, je crois en mes chances de réaliser mon objectif.»

Blanchette étonne

À son troisième tournoi seulement chez les professionnels, Blanchette ne cesse d’épater la galerie. Sa deuxième place lui valant 4200$ survient quelques semaines après avoir pris le sixième rang au Tournoi des Maitres Valeurs mobilières Desjardins et terminé cinquième à l’Invitation Desjardins.

«D’un tournoi à l’autre, je m’approche de mon objectif de savourer la victoire, a dit Blanchette. D’avoir aussi bien fait à mes deux derniers tournois à saveur nationale me met en confiance pour la suite des choses.»