9 façons de se détendre en vacances

Nous vivons une époque formidable, pleine de rebondissements et d’innovations, mais qui donne la priorité à la productivité et qui nous voudrait toujours actifs, efficients, fonctionnels, efficaces et rentables. Pourquoi et comment décrocher pour profiter au maximum de nos vacances ?

La fatigue accumulée. Planifier et vivre sa vie de tous les jours finit par fatiguer, car on est toujours en train de prévoir ce qui doit être fait, de se demander si on a bien accompli ceci ou cela, d’essayer de terminer telle ou telle tâche à temps, d’organiser l’espace, les horaires, les rencontres, les repas, les courriels, le compte en banque, etc. Pour cette raison, à un moment donné dans l’année, on a besoin de vacances. Un léger trouble. Ça y est, on est en vacances, on est content, mais comment être vraiment bien ? Se retrouver du jour au lendemain sans horaire précis est parfois troublant. On rêvait de farniente : voilà qu’on s’ennuie ou qu’on se surprend à ruminer. Dans les faits, il est normal de vivre au moins un léger déséquilibre lorsqu’on commence les vacances, car notre cerveau continue d’être actif, mais pas de la même façon. Des neurones se reposent, d’autres s’éveillent. En effet, quand on travaille ou qu’on vit notre quotidien, certaines zones de notre cerveau sont très occupées : ce sont les « fonctions exécutives ». Pendant les vacances, d’autres neurones du cerveau s’éveillent, le « réseau par défaut » se met en marche. Ce qui survient ? Les souvenirs émergent, les scénarios du futur se construisent, on devient plus sensible aux autres, en bref, il arrive qu’on vive des émotions un peu fortes, une sorte de vertige. Une solution : des tâches séquentielles. Comme notre but est de nous détendre, de nous reposer et de nous amuser, mieux vaut être prévoyant. Dans un article sur le sujet, le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaux suggère d’organiser nos activités de façon séquentielle : une chose à la fois. Exemple : monter la tente, prendre une pause, gonfler le bateau pneumatique, installer la bâche, une petite baignade, un lunch... Il s’agit d’accomplir une tâche après l’autre, sans souci de rapidité. Des loisirs pour meubler notre tête. Certaines personnes peuvent apprécier le vide existentiel et se retrouver avec plaisir en contemplation face à la mer, mais elles sont rares. Pour la plupart d’entre nous, des loisirs vont combler agréablement les heures : sport, lecture, bricolage, etc. Pensez à emporter un bon livre, à vous munir de sudoku ou de mots croisés, à votre kit de peinture, à tous vos ballons, aux boules de pétanque, etc. Il s’agit de JOUER, idéalement sans obligation de performance. Toujours avec lenteur. Attention, la techno. Nos appareils technos (tablette, cell, ordi) sont des attaches à notre quotidien. Si vous naviguez pendant toutes vos vacances sur votre compte Facebook ou sur vos sites préférés, ou, pire, si vous lisez vos courriels, vous vous détendrez moins. On l’entend souvent : se débrancher repose. C’est un peu comme cesser­­­ de prendre le même chemin pour se rendre au travail tous les jours. Essayons d’autres voies : le canotage, la bicyclette, la marche en montagne, la visite d’une ville ou d’un village, la rencontre de gens réels ! Des photos ou pas ? Il y a deux écoles de pensée concernant la prise de photos en vacances ou en voyage : 1. c’est bien ; 2. c’est mal. Certains chercheurs affirment qu’on voit mieux lorsqu’on fait des photos, car on concentre sa vision, d’autres disent qu’on ne retient rien du paysage dans lequel on s’est trouvé. Solution : suivez votre inclinaison, faites ce que vous aimez. Une ou quatre semaines­­­ ? C’est sûr que plus c’est long, plus on décroche. Mais il arrive aussi qu’on finisse par s’ennuyer. Partir plus de trois semaines rendrait le retour difficile. Ce qui est certain, c’est que moins on a de jours de congé, plus on vise à décrocher rapidement. Dans ces cas, le cerveau planificateur doit travailler beaucoup avant de partir. Quand on ne part pas. On n’a pas tous les mêmes chances, et certains d’entre nous ne pourront pas s’éloigner de chez eux cette année. Quand c’est le cas, il reste des moyens de se changer les idées et de se dépayser. Il s’agit de se tourner vers des activités qui sortent de l’ordinaire et de l’habituel : un festival ou l’autre pourra nous détendre la tête et le cœur. Ce serait vraiment difficile de dire qu’il n’y a rien à faire au Québec l’été.