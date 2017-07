Bye bye, Hyundai Veloster!

Pour l’année 2018, Hyundai met fin à la commercialisation de sa Veloster.

Sa compacte à trois portières - plus le hayon- aux couleurs voyantes, visait un public jeune, vous l’aurez deviné.

Il va de soi, Hyundai ne restera pas bien longtemps sans sportive dans sa gamme de véhicules. Soulignons que la Genesis coupé nous a quittés déjà.

La prochaine sportive chez Hyundai, on ignore encore si elle sera baptisée Veloster, sera d’un tout autre calibre. Il est prévu qu’elle concurrencera les Honda Civic Type R et Focus RS. Hyundai a évolué à pas de géants dans le segment des sportives au cours des dernières années. Que de chemin parcouru depuis les Scoupe et Tiburon!

Avis aux intéressés, cette annonce pourrait être un signe d’aubaines au cours des prochains mois dans les concessionnaires.

Du côté américain, en plus de la Veloster, Hyundai retire également de son catalogue l’Azera qui évoluait dans un segment en perte de croissance, soit celui notamment de la Toyota Avalon. Hyundai préfère concentrer ses efforts sa nouvelle division de véhicule de luxe, Genesis. Au Canada, l’Azera est déjà disparue depuis quelques années.