Chômage : les taux favorables continuent au Canada et au Québec

OTTAWA | Le taux de chômage a reculé légèrement au Canada en juin pour s’établir à 6,5 %, en recul de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent.

Quelque 45 000 emplois ont été créés, «principalement dans le travail à temps partiel», a indiqué Statistique Canada, vendredi matin.

Au Québec, 28 000 nouveaux emplois ont été créés en juin. Le taux de chômage est resté stable dans la province, à 6 %.

Par rapport à une année plus tôt, 122 000 emplois ont été créés au Québec, précise Statistique Canada.

Pour juin, la Colombie-Britannique suit le Québec avec 20 000 emplois créés et un taux de chômage de 5,1 %, en baisse de 0,5 %.

À l’échelle du pays, Statistique Canada note que le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques est «le secteur ayant connu la croissance la plus forte pendant la période», avec une hausse de 66 000 emplois par rapport à 12 mois plus tôt.