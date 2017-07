TURCOTTE, Jeannot



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 5 juillet 2017, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jeannot Turcotte, fils de feu monsieur Adélard Turcotte et de feu dame Rose-Anna Gagné et conjoint de dame Françoise Coutu. Il demeurait à Québec (Val-Bélair).La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, dame Françoise Coutu, ses enfants: Réjean (Chantale Mallard), feu Linda (Jean Dorval), Berthier (Sylvie Careau), feu Bruno (Nancy Rousseau) et sa belle-fille Nancy Tremblay (Gilbert Lacasse); ses petits-enfants: Nicolas (Émilie Dionne Pelletier), Karine (Frédéric Parent), Claudia (Julien Falardeau), Audrey-Ann (Mathieu Larochelle) et Antoine (Valérie Simard) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Zach, Emile, Jayden, Olivier, Rosalie et Gabrielle. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Murielle, feu Georgette, Guy (Lucille Ouellet), Raymond (Jeannette Lachance) ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coutu, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués et l'attention portée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation en Cœur (section Québec), Complexe Jules-Dallaire, 2828, boul. Laurier, Tour 1, 7e étage REGUS, bureau 756, Québec, Qc G1V 0B9 tél. : 418 654-2270.