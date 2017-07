De la poudre pour suivre à la trace les trafiquants d’ivoire

PARIS | Quelques grammes de poudre pour sauver les éléphants: une nouvelle technique, permettant de relever les empreintes digitales sur leurs défenses, va donner un coup de pouce à la lutte contre le trafic d’ivoire qui a conduit ces pachydermes aux portes de l’extinction.

En moyenne, 20 000 éléphants «sont illégalement tués chaque année en Afrique», rappelle Céline Sissler-Bienvenu, directrice France et Afrique francophone du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW). Les effectifs, qui «ont chuté de plus d’un tiers entre 2007 et 2014», n’ont jamais été aussi bas.

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), il reste environ 415 000 éléphants en Afrique.

Parallèlement, entre 2007 et 2014, «le commerce illicite de l’ivoire a explosé, stimulé par une demande croissante» qui s’est globalisée grâce à internet, explique Mme Sissler-Bienvenu. Il «a triplé depuis 1998», et atteint «son plus haut niveau depuis le milieu des années 1990».

Le commerce international de l’ivoire est interdit depuis 1989, à de très rares exceptions près. Le commerce illégal est considéré comme la troisième forme de trafic le plus rentable après ceux de stupéfiants et d’armes.

«Il y a un trafic qui vient d’Afrique et qui passe par l’Europe», indique Christophe Le Gallo, commandant en second de l’OCLAESP, un service de police judiciaire impliqué dans la lutte contre les trafiquants. Près d’un tiers des saisies mondiales sont réalisées en Europe.

Cette chasse aux trafiquants va désormais bénéficier d’un nouvel outil: un «kit de relevés d’empreintes sur l’ivoire» mis au point au Royaume-Uni et dont deux exemplaires viennent d’être remis par l’IFAW à l’OCLAESP et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Il est en effet impossible, avec les techniques traditionnelles, de relever les empreintes digitales sur l’ivoire, et donc de créer des fichiers, indispensables à la coordination internationale.

«Des preuves concrètes»

«Le problème majeur, c’est que l’ivoire est poreux, il absorbe les empreintes digitales», explique David Cowdrey, responsable des campagnes d’IFAW au Royaume-uni, qui a contribué à la mise au point de ce nouveau procédé. En outre, avec les techniques actuelles, «on ne peut relever les empreintes digitales que sur un jour ou deux au maximum, après c’est perdu», dit-il.

Le procédé mis au point après deux ans de travaux par le King’s College de Londres et la police londonienne permet selon lui d’éviter ces problèmes.

Il s’agit d’une «poudre magnétique» ultra-fine noire, que l’on balaie sur l’ivoire avec une sorte de baguette, explique M. Cowdrey tout en en faisant la démonstration sur une défense, devant la presse et des représentants de l’OCLAESP et de l’ONCFS. Même en présence de sueur, elle ne pénètre pas et fait apparaître les empreintes qui peuvent ensuite être prélevées et archivées.

«À six euros le pot, c’est très bon marché», vante-t-il, précisant que chaque pot permet 2500 relevés et se conserve deux ans.

Le produit permet de relever des empreintes «jusqu’à 28 jours», précise-t-il. Et il «n’interfère pas avec l’ADN, sa recherche reste possible».

Pour la première fois, il est ainsi possible d’avoir «un relevé des empreintes de toutes les personnes qui ont touché l’ivoire», à toutes les étapes du trafic, souligne M. Cowdrey. «Cela fournit des preuves concrètes qui peuvent être utilisées en justice».

Ce procédé va «combler une carence au niveau de la police technique et scientifique», se réjouit le commandant Dominique Bousquet, chef de la division investigation de l’OCLAESP.

La technique est utilisée depuis 2016 en Grande-Bretagne, et l’IFAW a déjà offert précédemment un kit au Kenya, l’un des pays les plus touchés par le braconnage.

L’ONG lance parallèlement une campagne pour stopper le commerce de l’ivoire dans l’Union européenne car, estime-t-elle, ce «commerce légal», possible dans certains cas très définis, contribue aussi «au déclin des populations d’éléphants en servant de couverture au commerce d’ivoire illicite».