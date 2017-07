LAVOIE, Julienne



Elle est allée rejoindre ceux qu'elle chérissait. Au Centre de santé Orléans de Beaupré, le 5 juillet 2017 à l'âge de 84 ans, est décédée, après une longue maladie, dame Julienne Lavoie, fille de feu monsieur Charles Lavoie et de feu dame Marie-Anne Lavoie. Elle demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité, une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Adrien (Laurentia Dubé), Françoise (Gilles Guillemette), Henriette (feu Gaston Blouin), Olivia (Félix Diotte), Carmen, Raymond (Pauline Racine), feu Léonie (Almanzor Langlois), Jean-Pierre (Cécile Ménard), Clément (Rita Ménard) et elle était aussi la sœur de feu Gérardine (feu Robert Deschênes), feu Gemma (feu André Verville), feu Jacques. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0 et/ou Société Canadienne du Cancer Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bureau 214, Sillery, (Québec) G1S 3G3.