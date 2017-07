LAVOIE, Steve



À l'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville, le 1er juillet 2017, à l'âge de 46 ans, suite à une longue maladie, nous a quittés Steve Lavoie. Il était le fils de monsieur Marc Lavoie et de feu dame Raymonde Bouchard de Petite-Rivière-Saint-François. Il demeurait à Drummondville.Les membres de sa famille accueilleront parents et amis samedi jour de la célébration à compter de 13 h, en présence des cendres et l'inhumation se fera au cimetière de Petite-Rivière-Saint-François. Outre son père monsieur Lavoie laisse dans le deuil Fernande; ses enfants: Caroline, Virginie, Léandre; sa petite-fille: Adylynn; sa sœur: Marie-Josée (Jean); ses neveux: Simon-Pierre, Pier-Olivier ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Il est allé rejoindre sa mère Raymonde Bouchard et son frère Pierrot. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à Les Diabétiques de Québec, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la