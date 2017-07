Festival d’été de Québec: baptême québécois pour The Atomics

Le groupe américain The Atomics faisait sa première prestation vendredi en sol québécois, dans le cadre du FEQ. Ils forment une famille particulière : les frangins Smith, âgés de 19 à 23 ans, font partie des mannequins les plus en vue de la scène internationale.

Le cadet et seul garçon de la famille, ­Lucky Blue, n’a que 19 ans. Batteur du groupe et mannequin depuis l’âge de 12 ans, il est suivi par plus de 3 millions de personnes sur Instagram. Il a travaillé pour des marques prestigieuses, comme Michael Kors et Versace, et a été l’égérie de Levi’s.

Avec ses sœurs, il vient tout juste de faire une campagne pour H&M, dans le cadre de Coachella.

Rencontrés en marge de leur spectacle, vendredi, en compagnie de leurs parents, les quatre jeunes racontaient qu’ils font de la musique ensemble depuis leur enfance, après avoir reçu quelques instruments à Noël. Depuis 2015, ils ont lancé deux chansons et travaillent sur du nouveau matériel. « On ne pensait pas faire une carrière avec ça, lance la guitariste Daisy. Mais nos parents oui, par contre », ajoute-t-elle en riant.

The Atomics ne se donnent qu’un objectif sur scène : avoir du plaisir et en donner à leurs fans.

Leur pop disco est un mélange inspiré par les Beach Boys, qu’ils ont découverts grâce à leurs parents. Un groupe à surveiller qui semble détenir la recette de la musique estivale.