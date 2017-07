«J’aime les choses simples, mais savoureuses»

La pression, il connaît ! Athlète de haut niveau, les courses et les compétitions, il en mange. Il prend un soin tout particulier pour entretenir sa forme et son corps, sa machine de vie, comme il le dit si bien. Et la cuisine ? « J’aime les défis et faire la cuisine pour moi, surtout en ce moment, avec mille choses à faire, ce n’est pas évident, donc pas étonnant que j’ouvre un autre restaurant avec mes partenaires, car ça m’évite de faire à manger », me dit Francisco en éclatant de rire.

Questionnaire gourmand

Présente-moi ton accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi. Photo Fotolia J’aime démarrer la journée avec un bon jus de légumes et de fruits et, évidemment, j’ai un super extracteur à jus pour me faire de savoureuses mixtures. Mais aussi, pour sentir que j’ingère de bons produits pour ma santé et pour avoir de l’énergie. Je brûle pas mal de calories. Je m’entraîne fort et je mets du bon carburant dans le moteur (rire). Céleri, carotte, un peu de pomme, j’ajoute un peu de gingembre... C’est parfait comme ça !

As-tu d’autres accessoires qui te facilitent la vie dans ta cuisine ?

Oui, j’aime me faire de bons smoothies, aussi. Alors, un bon mélangeur pour être bien efficace. C’est rapide, la texture est soyeuse, et j’avale ça avec bonheur. Aussi, je ne peux passer sous silence que j’ai encore des assiettes Corelle, incassables. Pas que je sois gaffeur, mais c’est bien pratique et ça me rappelle mon enfance.

Pour toi, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi ? Photo Fotolia J’adore les salades, alors, lorsque je reçois, je me fais un devoir de mettre au centre de la table toutes sortes de salades, avec plein d’ingrédients différents, afin que les invités se servent eux-mêmes. J’aime la convivialité, des choses simples, mais savoureuses. C’est amical, sans stress, bonne musique, bons vins, bons amis... La fête quoi ! L’hiver, c’est plus des mijotés, de grosses lasagnes, du poulet rôti. Des plats chaleureux à mettre au centre de la table.

Raconte-moi la réalisation culinaire qui t’épate et dont tu te délectes.

Le poisson grillé de notre chef et partenaire Ross Louangsignotha, est un modèle du genre. Il a l’art de faire les choses avec beaucoup de délicatesse. Ses assemblages de saveurs sont toujours bien dosés, rien d’explosif ou de trop soutenu. C’est toujours bien balancé et c’est pour ça que j’adore sa cuisine, tout en nuances et intelligence !

Dis-nous que tu rates les choses à l’occasion et qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Bon, alors, c’est maintenant que je révèle un côté secret de moi. Je suis distrait, j’ai donc fait souvent brûler les choses. En fait, je suis déjà parti sans me souvenir que j’avais un poulet au four, pour ensuite revenir trois ou quatre heures plus tard et voir la boucane sortir par la fenêtre... Ben voilà, c’est moi ça, mais surtout, ne le répète à personne. (rire)

Meilleure expérience culinaire à vie ? Photo Fotolia Un truc tout simple, mais qui m’a beaucoup marqué. J’étais à Santiago de Compostela, sur le bord de la plage, et là, les fruits de mer sont exceptionnels, tout juste pêchés, ou presque. Donc, là, j’ai mangé du pulpo a la gallega, du poulpe à la galicienne. Cuit dans l’eau salée, puis grillé, servi sur une grande planche en bois, recouvert de poudre de piment avec du paprika, un filet d’huile d’olive. D’une simplicité déconcertante. Depuis, je n’ai jamais mangé une préparation de poulpe aussi tendre, ça fondait en bouche. Un pur délice !

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petit ?

Mon père est espagnol et ma mère est québécoise, elle était aventureuse en cuisine. Elle osait nous faire voyager avec sa cuisine du monde. C’est peut-être de là que me vient l’amour des voyages. Son couscous était carrément fabuleux. Je n’en ai jamais remangé un aussi bon que celui de ma maman. Top ! J’ai aussi le souvenir de ma grand-mère qui me préparait un petit casse-croûte en rentrant de l’école, un truc tout bête, mais qui est encore bien présent dans ma mémoire. Une baguette bien fraîche, bien croquante, du beurre frais et du chocolat noir... Une folie tellement c’est bon ! Tu fais ça à tes enfants aujourd’hui et ils te mettent en prison (rire).

As-tu un rêve culinaire ? Par exemple, un resto où tu souhaites aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster... ?

Je rêve d’aller au Japon, au marché de poisson de Tsukiji à Tokyo, voir la foule, les poissons, les fruits de mer, regarder les spécialistes couper le thon... Un rêve ! Évidemment, je rêve aussi d’aller manger chez Jiro Ono, un maître sushi de quatre-vingt-huit ans. Obama a mangé là et j’espère avoir cette chance, il faut réserver des mois à l’avance... Pas facile, parfois, d’avoir accès à l’exceptionnel. Obama n’a pas dû réserver à l’avance ! (rire)

Livre de recettes préféré ?

Je me souviens des livres de recettes qu’on avait à la maison et qui nous ont suivis toutes ces années. Comme le livre de Jehane Benoît, pour les grands classiques de la cuisine. C’est parfait. Un outil pédagogique en plus. J’adore !

Son carnet d’adresses