«Je suis un politicien» - Bernard Adamus

Bernard Adamus a bâti sa carrière musicale comme on mène une campagne électorale: en allant à la rencontre des gens et en se tapant plus d'une centaine de concerts par année, dans toutes les conditions imaginables.

«Je suis un politicien. Je fais du porte à porte», répond Adamus quand on lui fait remarquer qu'il a fabriqué son succès à l'ancienne, sans attendre d'être le buzz de la semaine sur Youtube ou un service d'écoute en continu.

«J'en ai fait des villages, j'en ai fait des brasseries, j'en ai fait des bars, j'ai fait toutes sortes de maudits festivals. J'ai joué devant 40 personnes et devant 40 000. Je pense que c'est une bonne façon de faire», analyse l'auteur-compositeur-interprète montréalais.

«On le voit très bien, poursuit-il, avec les nombreuses personnes qui participent à toutes sortes de concours. Un coup que la promotion de la première vague disparait, il ne reste pas grand chose. Moi, j'ai construit ça à bras avec mon vieux chum Éric, le label. J'ai toujours misé sur l'honnêteté et j'ai toujours enregistré mes albums live. Je me sens bien de même.»

La fatigue

Mais toutes ces années à parcourir les routes du Québec, de Gatineau à Sept-Îles, ça use forcément son chanteur. Bernard Adamus avoue qu'il est dû pour mettre la pédale douce en 2018.

«L'an prochain, je vais slaquer. Ça fait longtemps que je fais 100 shows par année et le bonhomme commence à être fatigué. Je te confirme qu'on a roulé depuis 2009. La seule année qui ressemblait à une pause, on a fait une quarantaine de dates et enregistré un album. Et l'an passé, on a fait 125 dates. Si on calcule le transport et les performances radio, ça fait beaucoup.»

2018 servira donc à peaufiner la préparation du quatrième album, celui qui succèdera à Sorel Soviet So What, paru en septembre 2015.

«Le numéro 4 est déjà enclenché. Je n'ai aucune idée quand il va sortir, idéalement à l'automne 2018. Mais s'il sortait quatre ou cinq mois plus tard, à la quantité de shows que je fais, je ne pense pas que ça va être la fin du monde», dit Adamus.

Un Adamus plus calme?

Pour ce qui est de l'alliage de folk et de blues qui est devenu la marque de commerce de l'artiste de 39 ans, il faut s'attendre à ce qu'il s'assagisse, croit son créateur.

«Ça va être un album différent et plus calme. Sorel... est un album extatique. Pis ça fait un bon deux ans que c'est extatique sur scène. On dirait que naturellement, pas moi-même, je fais des choses plus calmes.»

Il reste à voir si Bernard Adamus sera en mesure d'empêcher le naturel de revenir au galop.

Hommage à Desjardins

Au Festival d'été, Adamus s'offre un programme double. Avant de présenter son spectacle bien à lui à place d'Youville, ce soir, on l' vu hier au sein du collectif qui a rendu hommage à Richard Desjardins sur les plaines d'Abraham, en première partie du concert d'Isabelle Boulay.

Tout comme lors de la présentation du spectacle Desjardins, on l'aime-tu! aux Francofolies de Montréal, Adamus a repris Les mammifères.

Pour un gars comme Adamus, ça représente quoi se frotter à un monument comme Desjardins? La question le fait balbutier.

«Je ne sais pas quoi penser de ça. J'ai écouté ses quatre premiers albums à outrance. Surtout Le Club Soda. Je dois être rendu à 500 écoutes. Je ne sais pas jusqu'à quel point cet exercice est pertinent, mais c'était le fun. Cela dit, je suis content qu'on ne m'ait pas demandé de faire un de ses classiques parce que ce ne sera jamais meilleur. C'est tough de faire une reprise de quelque chose qui est déjà vraiment bon.»