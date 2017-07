Journée ardue pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll s’est contenté des 15e et 16e places lors des deux séances d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 d’Autriche présentées vendredi à Spielberg.

Le Britannique Lewis Hamilton a dominé les deux séances, effectuant un tour rapide de 1 min 05,875 s durant la première et un autre de 1:05,483 au cours de la seconde. En avant-midi, Max Verstappen (Red Bull) et le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas, ont terminé respectivement deuxième et troisième avec des retards de 0,190 et de 0,370.

Plus tard en journée, Sebastian Vettel (Ferrari) a roulé en 1:05,630 pour finir derrière Hamilton et devant Bottas (1:05,699).

Les meilleurs chronos de Stroll, troisième au Grand Prix de Bakou le 25 juin, ont été de 1:08,041 en matinée et de 1:07,468 en milieu de journée.

La dernière séance d’essais libres et les qualifications auront lieu samedi, alors que la course est prévue le lendemain.