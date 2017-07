La Couronne réclame une peine de sept ans pour l'infirmier de l'Enfant-Jésus

Les avocats réclament une peine d’emprisonnement variant entre deux et sept ans dans le dossier d’un infirmier de l’Enfant-Jésus trouvé coupable d’agression sexuelle sur deux victimes.



Mohamed Doudou Traoré s’est présenté, vendredi matin, au palais de justice de Québec pour faire face aux représentations sur la peine.



D’entrée de jeu, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Michel Bérubé, a réclamé une peine globale de sept ans pour celui qu’il a qualifié de «prédateur sexuel».



«N’importe qui se trouvant sur son chemin pouvait être une victime et, au surplus, il droguait les jeunes femmes pour vaincre leur résistance», a-t-il mentionné.



À l’opposé, l’avocate de la défense, Me Marie-Élaine Poulin demande au Tribunal d’imposer à son client une peine de deux ans d’emprisonnement puisque selon elle, aucune menace n’a été faite aux jeunes femmes «qui y allait de leur plein gré».



Le juge René de la sablonnière rendra sa décision le 29 septembre prochain.