La retraite pour Kevin Klein

Le défenseur des Rangers de New York Kevin Klein a annoncé sa retraite du hockey professionnel, vendredi.

L’athlète de 32 ans a été ralenti par de persistantes blessures au dos qui l’ont limité à 60 rencontres la saison dernière, durant lesquelles il obtenu 14 points, dont trois buts. Également, il n’a participé qu’à un match de son équipe lors des dernières séries éliminatoires, remplaçant Nick Holden face au Canadien de Montréal lors du premier tour.

Klein a enregistré des sommets avec les Rangers en 2014-2015, récolant neuf buts et 26 points en 65 matchs, en plus d’afficher un différentiel de +25. Choix de deuxième tour des Predators de Nashville, le 37e au total, en 2003, il a amassé 38 filets et 116 mentions d’aide pour 154 points en 627 affrontements à vie.

Le droitier avait été acquis par les «Blueshirts» des Predators le 22 janvier 2014 dans une transaction impliquant l’arrière Michael Del Zotto.