La solitude: amie ou ennemie?

La solitude, votre amie (Vous avez une majorité de a)



Vous n’avez pas peur d’être seul. Au contraire, vous collectionnez les moments de solitude avec vous-même. Vous en profitez pour faire des activités qui vous plaisent ou pour refaire le plein d’énergie. Vous ne vous empêchez pas d’aller au cinéma si personne ne vous accompagne et vous ne vous en faites pas non plus à l’idée d’être en tête à tête avec vous-même au restaurant. Il n’y a pas de doute, vous gérez parfaitement la solitude. Attention tout de même à ne pas trop vous isoler!

La solitude, une bonne relation (Vous avez une majorité de b)



Vous savez apprécier la solitude lorsqu’elle se présente, mais savez également vous entourer de vos amis. Vous ne vous empêcherez pas de faire une activité si vous êtes seul, mais vous aurez d’abord essayé de trouver quelqu’un pour vous accompagner. Le jugement des autres vous affecte peu. Vous entretenez une relation équilibrée avec la solitude. Une relation saine qui vous permet de profiter des moments de solitude, tout autant que ceux entourés de vos amis.