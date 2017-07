Le Frigo affiche une croissance inattendue

La division Le Frigo de Viandex prend de l’expansion avec l’ajout d’une boucherie pour les coupes de viande. Depuis son lancement, en 2015, ce lieu est devenu un incontournable pour les foodies de la région de Québec.

Importations, produits du terroir, poissons exotiques, viande naturelle, tout y est. À la suite d’un investissement de plusieurs dizaines de milliers de dollars, il est maintenant possible d’y faire une épicerie complète au prix du gros, tout en s’assurant des plus hauts standards de qualité.

Chaque semaine, Le Frigo enregistre pas moins de 3000 transactions à son entrepôt de la rue Joly de Québec. Témoignant de cette croissance, le nombre d’emplois chez Viandex est passé de 70 à 130, au cours des dernières années.

« Quand on a commencé, c’était bien différent de ce que c’est devenu », a indiqué Pierre-Benoit Lessard, vice-président de Groupe Viandex et copropriétaire avec Pierre Gagné et Christian Vignola.

La nouveauté, c’est l’ouverture d’un comptoir de viande avec service pour satisfaire les besoins des clients en cette haute saison des BBQ.

« Pas besoin de carte de membre »

« La grosse mode, ce sont les fumoirs. Les gens viennent ici pour chercher de l’onglet, de la macreuse et du tomahawk qui est l’un de nos morceaux vedettes », a ajouté Diane Guillot, directrice.

Le Frigo compte près de 150 variétés de fromages québécois et le volume des ventes permet à l’entreprise de rester concurrentielle au niveau des prix.

« C’est le prix du gros en tout temps. Le Frigo, c’est destiné à Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Pas besoin de carte de membre. C’est aussi pour les restaurateurs et les commerçants », renchérit M. Lessard.

Après avoir investi plusieurs dizaines de milliers de dollars, celui-ci affirme que les résultats de l’entreprise sont « clairement au-delà des objectifs de croissance ».

Le fait que l’entreprise n’a pas de coût de transport à défrayer – le distributeur alimentaire Viandex occupe le même entrepôt – lui permet d’offrir des prix compétitifs.