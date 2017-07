Le Monstre Vert fête sa 24e année

Dans le cadre du 45e Tournoi provincial de baseball moustique de Trois-Rivières, le fameux Monstre Vert fête sa 24e année. Afin de faire vivre une situation unique aux joueurs, les dirigeants ont érigé une réplique du fameux Green Monster du Fenway Park sur les deux terrains. Sur un des terrains au champ gauche, il est à une hauteur de 8 pieds comparativement à une hauteur de 4 pieds sur l’autre terrain au champ droit.

Photo Ginette Bertrand

Le tournoi se déroule jusqu’à dimanche au parc Laviolette à Trois-Rivières- Ouest. William David, des Red Sox des Laurentides, est en compagnie de Pierre Gélinas, président du tournoi, et Benjamin Lelièvre, de la formation des Expos de Roussillon.

Photo Ginette Bertrand

Le responsable des arbitres du tournoi, Stéphane Chapdelaine, est en compagnie de Zoé Plouffe qui agit comme marqueuse officielle pendant les matchs du tournoi.

Photo Ginette Bertrand

Cindy Sévigny est en compagnie de Frédérique Plouffe, préposée aux bâtons de la formation de Trois-Rivières dans la Ligue Can-Am, de Julie Larivière et de Jordane Dupont.

Photo Ginette Bertrand

Le tournoi regroupe cette année 64 équipes. Parmi les dirigeants, il y a Dominique Plouffe, Denis Dupont, Pierre Gélinas, président, et Réal Lajoie, Plante Sports.

Photo Ginette Bertrand

Depuis l’arrivée du Monstre Vert, 41 joueurs ont frappé la balle par-dessus le Monstre Vert. William Blouin et Abraham Contreras, des Orioles de Montréal, sont en compagnie de Vincent Masse et Émile Poudrette, de la formation de Saint-Hyacinthe.

Photo Ginette Bertrand

Les bénévoles sont très impliqués afin de permettre aux jeunes de passer un agréable séjour. L’infirmière du tournoi, Josée Deveault, est entourée des préposées à la restauration, Caroline Cloutier et Johanne Larivée.

Photo Ginette Bertrand

Les arbitres du tournoi font un excellent travail. Sur la photo, on aperçoit les arbitres Charles Chapdelaine et William Martin accompagnés d’Emeric Boucher, Maxime Ménard, Noémie Paiement et James McNulty.