Après une pause l’an dernier, La Classique de golf l’Élan des Champions de la Fondation Élan sera de retour le mardi 22 août, dès 10 h (pour un brunch) et 11 h pour les départs simultanés dans les allées club de golf de Cap-Rouge. En y jouant, vous participerez au mieux-être des 10 000 usagers du CIUSSS-IRDPQ, qui y reçoivent les services annuellement. Renseignements: 418-529-9141, poste 4366. Trois organismes heureux.

La Banque alimentaire La Vigne, le Centre de stimulation l’Intercom et le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches se sont partagé près de 20 000 $ provenant du Club Rotary de Thetford Mines, lors de la soirée de passation des pouvoirs qui s’est tenue à la Maison du Ruisseau de Sainte-Sophie-d’Halifax le 22 juin dernier. Sur la photo, dans l’ordre habituel: Réjean Laliberté, de la Banque alimentaire La Vigne; Martin Lamontagne, président sortant du Club Rotary de Thetford Mines; Annick Marcoux du Centre de stimulation l’Intercom et Julien Le Beller, du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches.

Familiprix au golf

Le 28e Omnium de golf annuel de Familiprix, au profit d’Opération Enfant Soleil, a réuni 160 golfeurs au club de golf Royal Québec, le 15 juin dernier, et grâce à la participation des membres pharmaciens, partenaires d’affaires et fournisseurs, Familiprix a pu remettre 96 850 $ à Opération Enfant Soleil. Sur la photo, de gauche à droite: Charles Pinel, vice-président finances de Familiprix; Albert Falardeau, pharmacien et président de Familiprix; Anne Hudon, PDG d’Opération Enfant Soleil et André Rhéaume, vice-président marketing de Familiprix et membre du CA d’Opération Enfant Soleil.

Le KB3 à l’honneur

Le jeudi 15 juin dernier, lors de l’assemblée générale annuelle d’Action patrimoine, le Centre historique de la mine King|KB3 (Thetford-Mines) a été récipiendaire du Prix 2017 d’Action Patrimoine dans la catégorie «projet remarquable». De par sa portée symbolique, ce projet offre une nouvelle perspective, à la fois sur le patrimoine industriel bâti de Thetford Mines, mais aussi sur la communauté au cœur de laquelle il se trouve.Sur la photo : Émilie Vézina-Doré, directrice générale d’Action Patrimoine est en compagnie d’Yvan Faucher, président du Musée minéralogique et minier.

Anniversaires

Jean Hamilton (photo), ex-chef de police de Sillery... Marie-Pier Morin, animatrice et chroniqueuse québécoise, 31 ans... Marie-Mai, chanteuse québécoise, membre de Star Académie 2003, 33 ans... Marie Claude Brousseau, directrice relations publiques, Fairmont Le Château Frontenac, 36 ans... Nathalie Simard, chanteuse, 48 ans.

Disparus

Le 7 juillet 2015. Pierre MacDonald (photo), 79 ans, député libéral dans Robert-Baldwin (1985-1989), ministre dans le cabinet Bourassa de 1985 à 1988... 2014. Edouard Chevardnadzé, 86 ans, ancien ministre des Affaires étrangères de l’URSS et artisan de la fin de la Guerre froide, ex-président de la Géorgie... 2011. Dick Williams, 82 ans, ex-gérant des Expos de Montréal.