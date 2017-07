Les talons hauts de Laurent Paquin

Qui aurait cru que Laurent Paquin serait aussi habile, juché sur des talons hauts ? L’humoriste s’est lui-même surpris avec son rôle de La Duchesse de Langeais dans la comédie musicale Demain matin, Montréal m’attend.

« Il faut se pratiquer pour porter des talons. Étonnamment, c’est un gars qui m’a montré comment porter des talons, et il s’agit de René Richard Cyr. Il m’a expliqué qu’il fallait croiser les pieds et balancer les hanches. Je me suis habitué rapidement. Je me suis étonné », s’exclame-t-il sur le tapis rouge de la première du spectacle Rêveurs définitifs, au Théâtre Saint-Denis, mardi.

Sa transformation a d’ailleurs bien fait rire ses enfants Lisa et Albert, âgés de 5 et 11 ans.

« Mes enfants ont trouvé ça très drôle. Lorsque je me transformais, j’envoyais des photos de moi à ma blonde. De toute façon, ils sont habitués à me voir déguisé en toutes sortes de personnages », ajoute-t-il en riant.