Les taux d’intérêt ne peuvent que monter

La hausse touchera toutes les catégories d’emprunt : prêts hypothécaires, prêts personnels, prêts auto, marges de crédit, soldes de cartes de crédit, prêts aux entreprises, etc.

Bien entendu, c’est généralement l’emprunt hypothécaire qui soulève le plus d’inquiétude en raison de l’ampleur des montants en jeu.

Sur une année, cela représente un débours supplémentaire allant de 624 à 684 $. Et sur la période d’amortissement de 25 ans, on parle d’une augmentation additionnelle de frais d’intérêt variant de 15 600 $ à 17 100 $.

Et pour une durée de 25 ans, cela équivaut à une augmentation de frais d’intérêt allant de 46 800 $ à 51 300 $.

À l’heure actuelle, les taux hypothécaires officiels vont de 3,14 % pour le terme d’un an jusqu’à 5,30 % pour le sept ans. Le terme de trois ans exige un taux de 3,39 % et celui de cinq ans, un taux de 4,74 %.

Mais en raison de la forte concurrence dans le secteur du prêt hypothécaire, il est présentement possible de se négocier une hypothèque aux alentours de 2,45 % pour le terme d’un an ; de 2,30 % pour le terme de trois ans ; de 2,40 % pour le cinq ans ; 3,05 % pour le sept ans ; et même 3,45 % pour un terme de 10 ans.